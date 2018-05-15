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“savaşlar Sona Ersin”

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI ULUÇAY: “ORTADOĞU’DA YAŞANAN SAVAŞLAR SONA ERSİN, MASUM İNSANLAR HAYATINI KAYBETMESİN”

“savaşlar Sona Ersin”

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI ULUÇAY: “ORTADOĞU’DA YAŞANAN SAVAŞLAR SONA ERSİN, MASUM İNSANLAR HAYATINI KAYBETMESİN”

15 Mayıs 2018 Salı 12:42
“savaşlar Sona Ersin”

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI ULUÇAY: “ORTADOĞU’DA YAŞANAN SAVAŞLAR SONA ERSİN, MASUM İNSANLAR HAYATINI KAYBETMESİN”

Lefkoşa, 15 Mayıs 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, insani değerler ile ilgili bütün ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Uluçay, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları ve Karpaz açıklarında yaşanan mülteci dramına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
FİLİSTİNLİLERE YAPILAN ZULME DUYARSIZ KALINMAMALI
Uluçay, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)  Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı’yı kabul etti.  
Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Uluçay, bugünkü Meclis oturumunun açılışında Meclis’te temsil edilen partilerin de onayı ile Filistinlilere yönelik saldırılara karşı bir kınama mesajı yayınladıklarını anımsattı ve böylesi vahşetlerin artık olmaması gerektiğini belirtti.
6 partinin Birleşmiş Milletler’e ve uluslararası topluma çağrı yaptığına işaret eden Uluçay, bu çağrının Filistin halkına yapılan zulme duyarsız kalınmaması ve gereğinin yapılması olduğunu söyledi.
Saldırıda şehit düşenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Uluçay, yaralı Filistinlilere de acil şifalar diledi.
MÜLTECİLER KONUSUNDA KKTC ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI
Başkan Uluçay, mültecilerin savaş bölgelerinden kaçtığı esnada yaşanan talihsiz olayların neticesini son iki gündür KKTC’de de üzülerek gördüklerini ifade etti.  Uluçay, dünya barışı açısından da büyük bir kayıp olduğunu dile getirdi.

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Uluçay, “İnsani değerler açısından bu konularda bütün ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini düşünüyor, suçsuz yere bu insanların hayatlarını kaybetmemeleri gerektiğini öngörüyoruz. Savaş bölgelerinden kaçmaya çalışan masum insanların hayatlarını kaybettiğini görüyoruz. . Gönül ister ki güvensiz bölgelerden kaçan bu insanlara da insanca yaşama hakkı verilsin” dedi.
Uluçay, mültecilerle ilgili tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, KKTC’de de yasal çalışmaların yapılmasının zamanının geldiğini belirterek, bu konuda girişimlerde bulunulması gerektiğini ifade etti.
Başkan Uluçay, Ortadoğu’da yaşanan savaşların sona ermesi ve suçsuz, günahsız insanların hayatlarını kaybetmemesi dileğinde bulunarak, ülke ve Meclis olarak üzerlerine düşen görevi yapacaklarını vurguladı.
ÜLKENİN SESİNİN DUYURULMASINDA TAK’IN GÖREVİ ÖNEMLİ 
Uluçay konuşmasında, TAK’ın ülkenin sesinin duyurulmasında çok önemli bir görevi olduğuna da işaret ederek, Gürdallı’ya görevinde başarılar diledi.
Ajansın geliştirilmesinin ülke açısından da büyük önem taşıdığına işaret eden Uluçay, bu anlamda Meclis olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını ifade etti.
TAK Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı da konuşmasında, TAK’ın Kıbrıs Türk Basını ve KKTC için çok önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak, haberleri hızlı, doğru ve tarafsız şekilde yayınlama görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çaba harcadıklarını belirtti.  Gürdallı, TAK’ın ülkedeki tüm siyasi parti, kurum ve kuruluşlara tarafsız ve eşit mesafede durarak yayın politikasını sürdüreceğini ifade etti.
(FG-GUR) FOTOĞRAFLI

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