banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957
Ani Ölüm
Ani Ölüm
Uyuşturucuya Liz’den Vize Yok
Uyuşturucuya Liz’den Vize Yok
Pamuklu - Çayırova yolunda kaza...
Pamuklu - Çayırova Yolunda Kaza...
Alkollü taksici dehşet saçtı
Alkollü Taksici Dehşet Saçtı
banner256
Flaş Haber
Ani Ölüm
Kapat

SAVAŞKAN ‘HEMŞİRELERE AYRIMCILIK YAPILIYOR VE MOBİNG UYGULANIYOR’ İDDİALARININ KANITLANMASINI İSTEDİ

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhemşiresi Fatma Savaşkan, KTAMS ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nı ‘hemşirelere ayrımcılık yapılıyor ve mobing uygulanıyor’ iddialarını kanıtlamaya çağırdı.

SAVAŞKAN ‘HEMŞİRELERE AYRIMCILIK YAPILIYOR VE MOBİNG UYGULANIYOR’ İDDİALARININ KANITLANMASINI İSTEDİ

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhemşiresi Fatma Savaşkan, KTAMS ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nı ‘hemşirelere ayrımcılık yapılıyor ve mobing uygulanıyor’ iddialarını kanıtlamaya çağırdı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 15:36
SAVAŞKAN ‘HEMŞİRELERE AYRIMCILIK YAPILIYOR VE MOBİNG UYGULANIYOR’ İDDİALARININ KANITLANMASINI İSTEDİ
banner238

BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ BAŞHEMŞİRESİ SAVAŞKAN ‘HEMŞİRELERE AYRIMCILIK YAPILIYOR VE MOBİNG UYGULANIYOR’ İDDİALARININ KANITLANMASINI İSTEDİ

SAVAŞKAN SAĞLIK BAKANLIĞI’NA MÜRACAAT EDEREK HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMASINI DA TALEP ETTİ

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhemşiresi Fatma Savaşkan, KTAMS ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nı ‘hemşirelere ayrımcılık yapılıyor ve mobing uygulanıyor’ iddialarını kanıtlamaya çağırdı.

Savaşkan yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’na müracaat ederek ortada bir ‘ayrımcılık ve mobing’ olup olmadığının belirlenmesi için “hakkında soruşturma başlatılmasını” talep ettiğini de bildirdi.

Bakanlığa gönderdiği yazıda “mobing ve ayırımcılığın ağır ithamlar olduğuna ve suç teşkil ettiğini” vurguladığını kaydeden Savaşkan, bu iddiayı ortaya atanların kanıtlarını da göstermek zorunda olduğunu belirtti.

Fatma Savaşkan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hemşire eksikliğinin had safhada olduğunu, servislerde vardiya döndürmenin gittikçe zorlaştığını, hemşirelerin insanüstü özveri ile özel hayatları ve kendi sağlıkları pahasına sistemi ayakta tutmaya çalıştığını dile getirerek, bu koşullar altında hastaneyi yönetmenin birtakım zorluklar ve imkansızlıklar yarattığını ifade etti.

Geçmişte başkanlık görevinde ve yönetim kademelerinde görev yaptığı meslek örgütlerinin ve diğer sendikaların da sorunları yakından bildiğini, ancak bunların çözümü yerine ‘çamur at izi kalsın’ mantığıyla hareket edildiğini  savunan Savaşkan, “Kime, ne zaman ayırımcılık uygulamışım? Yasaların verdiği görev ve yetkimin dışına ne zaman çıkmışım? Kime, ne şekilde mobing uygulamışım? Bunları iddia atanlar ispat etmek zorundadır” dedi.

Savaşkan, üyesi olduğu Hemşireler ve Ebeler Sendikası’na gönderdiği yazıda ise iddialarla ilgili kendisi hakkında ‘disiplin soruşturması’ başlatılmasını ve suçlu bulunması halinde gereken cezaya çarptırılmasını talep ettiğini kaydetti.

“ESAS MESELE 2 HEMŞİRENİN GECE VARDİYASINA GİRMEK İSTEMEMESİ”

Esas meselenin “iki hemşirenin 15 günde bir kez bile gece vardiyasına girmek istememesinden” kaynaklandığını, bunu sendikanın da çok iyi bildiğini ileri süren Savaşkan, mevcut uygulamaya sendika yönetim kurulu üyelerinden birinin de imza koyduğunu savundu.

Savaşkan, ‘gerektiğinde nöbete girilecektir’ kararının herkesi kapsadığını, herhangi bir ayırımcılığın söz konusu olamayacağını kaydetti.

“İnsan onuruyla oynamak bu kadar kolay olmamalı” diyen Savaşkan, yargıya gitmek dahil bütün yasal haklarını kullanacağını da ifade etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇAKICI: “HÜKÜMETE GELMEMİZ DURUMUNDA SOSYAL KONUT PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”
ÇAKICI: “HÜKÜMETE GELMEMİZ DURUMUNDA SOSYAL KONUT PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”
Ani Ölüm
Ani Ölüm
EN FAZLA YAĞIŞ METREKAREYE 47 KİLOGRAM İLE KOZANKÖY’DE ÖLÇÜLDÜ
EN FAZLA YAĞIŞ METREKAREYE 47 KİLOGRAM İLE KOZANKÖY’DE ÖLÇÜLDÜ

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim