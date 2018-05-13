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Savaşan: “annelerimizin Yokluğunu Hissetmeden Kıymetini Bilelim”

Lefkoşa, 13 Mayıs 18 : Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Anneler Günü’nde ülkede doğum yapan anneleri ziyaret etti.

Savaşan: “annelerimizin Yokluğunu Hissetmeden Kıymetini Bilelim”

Lefkoşa, 13 Mayıs 18 : Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Anneler Günü’nde ülkede doğum yapan anneleri ziyaret etti.

13 Mayıs 2018 Pazar 12:36
Savaşan: “annelerimizin Yokluğunu Hissetmeden Kıymetini Bilelim”
Lefkoşa, 13 Mayıs 18 : Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Anneler Günü’nde ülkede doğum yapan anneleri ziyaret etti.
Konsey’den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, “Asla tükenmeyecek özveri, sabır ve başka kimsenin kimseye gösteremeyeceği tahammül ile en temel ve sonsuz sevginin, şefkatin, özverinin, sabrın, metanetin, mücadelenin ve hoşgörünün sembolü olan annelerimiz başımızın tacıdır” dedi.
Savaşan, “hayatlarını çocuklarına adayan ve neredeyse yaptıkları her şeyde öncelikle onların geleceğini, gelişimlerini düşünen annelerimize, hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduklarını ve emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, onlara verdiğimiz değerin ifadesi olacaktır” ifadelerini kullandı. 
Anne özlemine düşmeden, yokluğunu hissetmeden kıymetlerini bildiğimizi göstermenin evlatlara düşen en büyük vazife olduğunun altını çizen Savaşan, “bu anlamlı günde bütün annelerin anneler gününü kutluyor, evlatları ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür geçirmelerini diliyorum” dedi.
(AK/HÖ)

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