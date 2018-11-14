Savaşan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Kıbrıs Rum ve Türk taraflarının ortak vizyon eksikliği, hatta örtüşmeyen ve git gide uzaklaşarak, farklılaşan vizyonlarının ortada durduğu bir dönemde, Türkiye’nin büyük desteği ile kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin süren varlığını, sürdürülebilir gelecek için çok daha kıymetli kıldığına işaret etti.Savaşan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 15 Kasım’ın, hedefe varış için halkın azim...



Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Kıbrıs Rum ve Türk taraflarının ortak vizyon eksikliği, hatta örtüşmeyen ve git gide uzaklaşarak, farklılaşan vizyonlarının ortada durduğu bir dönemde, Türkiye’nin büyük desteği ile kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin süren varlığını, sürdürülebilir gelecek için çok daha kıymetli kıldığına işaret etti.

Savaşan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 15 Kasım’ın, hedefe varış için halkın azim ve dayanıklılığını, mücadele kabiliyetini ve kararlılığını, hürriyete bağlılığını dünyaya gösteren tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Ahmet Savaşan, “Samimiyetsiz politikalarla ve acımasız ambargolarla Kıbrıs Türk Halkı’nı izole etmeye çalışanlara inat, her yeni gün somut projeler üretiyor ve ülke içi katmadeğerin artmasına yardımcı olmak için uğraşıyoruz” dedi.

(TUĞ/ŞEB)

