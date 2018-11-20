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Savaşan: “Ülkemizde çocukların maruz kaldığı mağduriyetler ne yazık ki her geçen gün artıyor”

Savaşan: “Ülkemizde çocukların maruz kaldığı mağduriyetler ne yazık ki her geçen gün artıyor”

20 Kasım 2018 Salı 13:33
Savaşan: “Ülkemizde çocukların maruz kaldığı mağduriyetler ne yazık ki her geçen gün artıyor”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, ülkede çocuk mağduriyetlerinin gün geçtikçe arttığını, bu konuda tüm bireylere görev düştüğünü belirtti.

Savaşan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, çocuklara güvenli, sürdürülebilir bir gelecek bırakabilmek için tüm bireylere önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Savaşan, ülkede çocuk haklarının gelişebilmesi için modern bir eğitim sistemine, sosyal devlet anlayışına, gelişmiş ekonomik yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Savaşan, savaşlar ve silahlı çatışmalarda ölen, tecavüz ve işkenceye maruz kalan, asker olarak kullanılan, mülteci olan, açlık ve yoksulluk yüzünden istismara uğrayan ve sokaklarda yaşamak zorunda kalan milyonlarca çocuk bulunduğunu belirtti.

ÇOCUK MAĞDURİYETLERİ ARTIYOR

Çocuk haklarının, dünyanın birçok ülkesi tarafından onaylanan evrensel bir bildiriyle güvence altına alındığını ifade eden Savaşan, “Bir takım önlemler alınmasına rağmen, ülkemizde çocukların maruz kaldığı mağduriyetler ne yazık ki her geçen gün artıyor. Kuzey Kıbrıs’ta çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi konusunda toplumsal bilincin arttırılmasına, denetim ve ceza mekanizmasının işletilmesine ihtiyacımız var” dedi.

Savaşan, duygusal ve eğitimsel ihmalin çocuklarda yalnızlık ve korunmasızlık hissi yarattığına, bunların ise öğrenme güçlüğü, davranış problemleri, yaşıtlarıyla ve çevreyle iletişimde başarısızlık ve ölüme kadar varabilen sağlık problemlerine neden olabildiğinin altını çizdi.

 

Son Güncelleme: 20.11.2018 18:24
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