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Savaşan: “Turizmde dijital imkanları kullanmalıyız”

Savaşan: “Turizmde dijital imkanları kullanmalıyız”

11 Kasım 2018 Pazar 15:26
Savaşan: “Turizmde dijital imkanları kullanmalıyız”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Turizmde, dijital imkanları kullanarak tercih edilen bir destinasyon yaratılmasının önemine işaret etti.

Konseyden yapılan açıklamada, Savaşan’ın, seyahat endüstrisinin en önemli buluşma noktalarından kabul edilen ve İngiltere’nin başkenti Londra’da turizm endüstrisinin baş rol oyuncularının katılımı ile gerçekleştirildiği belirtilen  “Turizmde dijitalleşme” formunda KKTC’yi temsil ettiği bildirildi.

Turizm sektörünün diğer sektörlere göre çok daha fazla iç dinamiğe sahip olduğuna işaret eden Savaşan, bu doğrultuda her yıl farklı destinasyonlar ve farklı turizm deneyimleri ön plana çıktığını anlattı. “Artık deneyimsel seyahat döneminde yaşıyoruz. Özellikle genç kitleleri bir yere çekmenin yolu onlara bir macera, deneyim ve kültür tanıma fırsatı vermekten geçiyor” dedi.

Savaşan, “Turizmde dijitalleşme” formunda, “mobilin artan varlığı nedeniyle akıllı telefon sahiplerinin %70’inin telefonlarında seyahat araması yaptığının, her iki yolcudan birinin ise seyahatlerine telefonda başladığının tespit edildiğini” söyledi. 

Savaşan, “Kuzey Kıbrıs olarak bizler de dünyada gerçekleşen değişimlerin farkına varmalı ve dijital imkanları sonuna kadar kullanarak turizmde tercih edilen bir destinasyon yaratmalıyız” dedi.

 

Son Güncelleme: 11.11.2018 19:12
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