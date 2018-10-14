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Savaşan: “Kansere Göğüs Germeliyiz!”

Savaşan: “Kansere Göğüs Germeliyiz!”

14 Ekim 2018 Pazar 08:09
Savaşan: “Kansere Göğüs Germeliyiz!”

Erken tanının meme kanserinde hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, kadınların kendi kendilerini doğru yöntemlerle muayene etmelerine yardımcı olan “self-check” uygulamasının her geçen gün daha fazla kadın tarafından kullanıldığını ifade etti.

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Konsey Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, kadınların kendi kendilerini doğru yöntemlerle muayene etmelerine yardımcı olan self-check uygulamasının konsey tarafından uzmanların kontrolünde hazırlandığını ve Kanser Hastalarına Yardım Derneğine hediye edildiğini ifade ederek, uygulamasının google play veya apple stordan ücretsiz indirilebileceğini belirtti.

MEME KANSERİ GÖRÜLME YAŞI 35’İN ALTINA İNDİ

Artık günümüzde meme kanserinin 35 yaşın altındaki kadınlarda bile görülmeye başlandığını, uzmanların kendi kendine meme muayenesinin 20 yaşından itibaren yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunduğuna vurgu yapan Savaşan, meme kanseri açısından bütün kadınların risk altında olduğunu ifade etti.

20 YAŞINDAN İTİBAREN KENDİ KENDİNE MUAYENEYE BAŞLANMALI

Açıklamasında “meme kanseri her 8 kadından birinde gelişebiliyor. Özellikle ailesinde meme kanseri öyküsü olanlar daha çok risk altında. Uzmanlar meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığı ve erken tanı alan hastaların tamamen tedavi edilebildiği üzerinde birleşiyor” ifadelerini kullanan Savaşan, yine uzmanların kadınların 20 yaşından itibaren her ay kendi kendilerini doğru yöntemlerle muayene etmesi ve 35 yaşından itibaren de yıllık hekim kontrolü yaptırılması hususunda hemfikir olduğuna işaret etti.

MEME KANSERİ ERKEKLERDE DE GÖRÜLÜYOR

Meme kanserinin erkeklerde de görüldüğünü belirten Konsey Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, erkeklerin de eline herhangi bir kitle gelmesi halinde vakit kaybetmeden doktora başvurması gerektiği hususuna dikkat çekti. Savaşan “Meme kontrollerimizi her ay aksatmadan yapmalı ve şüpheli bir durumda doktorumuza başvurarak kansere göğüs germeliyiz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 14.10.2018 11:26
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