Savaşan: “23 Nisan Dünya Barışı’na katkıda bulunuyor”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Dünya’daki ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan’ın Dünya çocukları arasında barış ve kardeşliğin gelişmesine imkan vererek Dünya barışına da katkıda bulunduğuna dikkat çekti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Dünya’daki ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan’ın Dünya çocukları arasında barış ve kardeşliğin gelişmesine imkan vererek Dünya barışına da katkıda bulunduğuna dikkat çekti.