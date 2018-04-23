Savaşan: “23 Nisan Dünya Barışı’na katkıda bulunuyor”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Dünya’daki ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan’ın Dünya çocukları arasında barış ve kardeşliğin gelişmesine imkan vererek Dünya barışına da katkıda bulunduğuna dikkat çekti.





Savaşan, “Geleceğimizin teminatı olan çocukların, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan, millet ve insan sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, çalışkan ve düşünceli bireyler olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir” dedi.