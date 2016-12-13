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13 Aralık 2016 Salı 08:54

Savaş Gemileri ve Uçaklar Harekete Geçti!

NATO, Kıbrıs çevresine savaş gemileri yolladı.

Savaş Gemileri ve Uçaklar Harekete Geçti!
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SAVAŞ GEMİLERİ VE UÇAKLAR HAREKETE GEÇTİ
ABD donanması Akdeniz'de



Kıbrıs açıklarındaki NATO savaş gemilerinin altında dolaşan denizaltılar, bir uçak gemisini batıracak kapasiteye sahip. ABD donanmasının ve diğer Batılı güçleri alarma geçiren gelişme üzerine, arama faaliyetlerine savaş uçakları da katılıyor.


Avrupa'nın doğusunda silahlanma yarışına giren Batılı ülkeler ve Rusya'nın mücadelesi, bu kez Akdeniz'e kaydı.

Rusya'nın Şam rejimine destek için tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov ve diğer savaş gemilerini Doğu Akdeniz'deki Tartus'a göndermesinin ardından harekete geçen NATO, Kıbrıs çevresine savaş gemileri yolladı.



Kıbrıs'ın batısına konuşlanan savaş gemileri arasında Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle de var ve iki Rus denizaltısının NATO savaş gemilerinin altında dolaştığı tahmin ediliyor.

Bölgedeki ABD savaş gemileri ve diğer güçlerin tümü, uçak gemisini batırabilecek donanıma sahip Rus denizaltılarını arıyor. Sicilya'dan havalanan ABD savaş uçakları Poseidon P-8'ler de Akdeniz üstünde uçarak aramalara katılıyor.

Rus denizaltılarından biri olan Oscar II, 'taşıyıcı katil' adıyla biliniyor. 18 bin tonluk dev araç, en büyük denizaltı olma özelliğine sahip ve 100 mürettabat taşıyabiliyor.

Suriye'de farklı pozisyonlarda bulunan NATO ve Rusya arasındaki gerilim, özellikle İngiltere'nin Romanya ve Estonya'ya asker gönderme kararıyla zirve yaptı. Rusya lideri Vladimir Putin'in karşılık vereceğiz açıklamasından hemen sonra, Moskova yönetimi kara sınırı bulunmayan Avrupa içindeki toprağı Kaliningrad'a S-400 ve İskender füzeleri yerleştirdi.


 
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