Satıcı İle Müşteri Yakalandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Narkotik ekibi tarafından Süleyman Bulut’un ve konu evde misafir olarak bulunan Gahryman Petkulyyev’in huzurunda yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci 15 Ocak’ta saat 19.00 sıralarında zanlı Süleyman Bulut’un ikametgâhına yapılan baskında, evde misafir olarak bulunan Gahryman Petkulyyev’in tasarruflarında üç gram sentetic cannabionid ve iki adet içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis zanlı Süleyman Bulut’un ifade verdiğini ve ifadesinde konu maddeyi Haspolat’ta siyahi bir şahıstan 250 TL karşılığında 5 gram olarak aldığını itiraf ettiğini söyledi. Döşenci, Süleyman Bulut’un yine aynı siyahi şahıstan 4 ayrı seferde 250 TL karşılığında 5’er gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde aldığının belirlendiğini de kaydetti.

Polis memuru Murat Döşenci, zanlı Süleyman Bulut’un her seferde almış olduğu maddelerden bir miktarını da zanlı Petkulyyev’e sattığınında tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğine vurgu yaparak tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Son Güncelleme: 16.01.2018 17:50
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuSüleyman BulutGahryman Petkulyyev
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