Satıcı cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da zanlı Cem Derviş Doğu’nun tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenilmesi üzerine konu zanlının bulunduğu eve yapılan operasyonda eroin ve sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulundu. Tutuklanan zanlı Doğu ile uyuşturucu sattığı zanlı Fuat İkincisoy tutuklanmasının ardından teminat maksadı ile dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Erkan Karam huzurda bulunan zanlı Cem Derviş Doğu’nun tasarrufunda uyuşturucu madde var bilgisinin alınması üzerine 13 Aralık tarihinde, saat 00.10 sıralarında, Ortaköy’de, Doğu’nun misafir olarak bulunduğu ikametgâhta arama yapıldığını söyledi. Polis yapılan aramada zanlının tasarrufunda eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 200 miligram ağırlığında madde ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis tutuklanan zanlının mesele ile ilgili olarak vermiş olduğu gönüllü ifadesinde tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri 4 Aralık tarihinde bir şahsın yönlendirmesi ile Lefkoşa – Mağusa ana yolu üzerinde bir tabela altından 10 gram sentetik cannabionit ve 5 gram eroin olarak aldığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlının ayrıca Kasım ayı içerisinde de aynı yerden 10 gram sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde aldığını ve isimlerini bilmediği kişilere sattığı beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis çavuşu Karam mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada zanlı Doğu’dan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen zanlı Fuat İkincisoy’un da tutuklandığını ve tasarrufunda yaklaşık 2 gram sentetik cannabionit türü madde bulunduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlı İkincisoy’dan alınan gönüllü ifadesinde tasarrufunda bulunan konu maddeyi 6 gram olarak zanlı Cem Derviş Doğu’dan aldığı itirafında bulunduğunu söyledi.

Polis zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Doğu’nun benzer birçok sabıkası bulunduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile zanlı Doğu’nun 1 ay süre ile cezaevinde tutuklu beklemesine emir verdi. Kıdemli Yargıç zanlı İkincisoy’un ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi, 3 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kişinin 40 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

