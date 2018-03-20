Sarkozy gözaltına alındı

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy seçim kampanyasının finansmanı konusunda polis tarafından gözaltına alındı.

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 cumhurbaşkanı seçimlerinde Libya’dan usulsüz mali destek aldığı iddiaları ile ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2017’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olmuş ancak önseçimi kaybetmişti.

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012’deki cumhurbaşkanlığı seçimini sosyalist rakibi François Hollande karşı kaybetmişti.