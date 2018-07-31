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Sarıçizmeli’den Akıncı’ya Üzüm Festivali Daveti!

CUMHURBAŞKANI AKINCI, MEHMETÇİK BELEDİYE BAŞKANI SARIÇİZMELİ’Yİ KABUL ETTİ

Sarıçizmeli’den Akıncı’ya Üzüm Festivali Daveti!

CUMHURBAŞKANI AKINCI, MEHMETÇİK BELEDİYE BAŞKANI SARIÇİZMELİ’Yİ KABUL ETTİ

31 Temmuz 2018 Salı 11:28
Sarıçizmeli’den Akıncı’ya Üzüm Festivali Daveti!

CUMHURBAŞKANI AKINCI, MEHMETÇİK BELEDİYE BAŞKANI SARIÇİZMELİ’Yİ KABUL ETTİ

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kabulde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mehmetçik Belediyesi tarafından bu yıl 58’incisi gerçekleştirilecek olan Mehmetçik Üzüm Festivali’ne davet edildi.

58. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin açılışı 5 Ağustos Pazar akşamı saat 20.30’da yapılacak. Üzüm ve üzüm ürünlerinin tanıtımını amaçlayan ve çeşitli etkinliklerin yer alacağı festival, 12 Ağustos’a kadar sürecek.

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Son Güncelleme: 31.07.2018 15:10
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