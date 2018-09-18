Sarıçizmeli İtalya Yolcusu…

Cittaslow Kuzey Kıbrıs Ağ Koordinatörü, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, İtalya’nın Torino kentinde, 20-24 Eylül tarihleri arasında, Cittaslow ağ başkanlarının koordinasyon toplantısına katılacak.



Mehmetçik Belediyesinden verilen bilgiye göre, Sarıçizmeli aynı tarihler içerisinde Terra Madre Fuarı’na (Terra Madre-Salone Del Gusto) da katılarak bölgeyi ve ülkeyi temsil edecek.



