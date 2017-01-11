SARAYÖNÜ’NDE KİTAP OKUDULAR



Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Öğrencileri ‘’HAYDİ OKUYALIM’’ Farkındalık projesi için bu kez de Lefkoşa Surlariçi bölgesi Sarayönü’nde toplandılar.Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Halkla İlişkiler Birimi ve Siyasal Bilimler Dekanı Prof.Dr.Ulvi Keser öncülüğünde geçtiğimiz haftalarda başlatılan ‘’Haydi Okuyalım’’ farkındalık projesi, bu hafta da Lefkoşa Surlariçi bölgesi Sarayönü’nde devam etti.Her hafta şehrin farklı noktalarındaki mekanlarda okuma faaliyeti yürüten Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) öğrencileri, Sarayönü’nde toplanarak yanlarında getirdikleri kitapları okudular.Bölgede bulunan yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çeken farkındalık projesi, kitap okumanın sadece boş zamanlarda yapılabilecek bir faaliyet olmadığını, üniversite olarak bu farkındalığı yaratarak,insanları yeniden okuma alışkanlıklarına döndürebilmek amacı güdüyor.Farkındalık Projesi sırasında kitap okuyan öğrencileri merakla izleyen turistler ise, bolca fotoğraf ve video çekimi gerçekleştirdiler.Proje sonrasında öğrenciler bölgedeki ailelerin çocuklarına ‘’Neden Okum uyorsun’’ sorusunu yönlendirmelerini istediler.KAÜ Halkla İlişkiler Birimi ve Siyasal Bilimler Dekanı Prof.Dr.Ulvi Keser; 2017 yılı boyunca devam edecek Farkındalık projesinin haftaya Salı günü saat 14:00’da Lefkoşa Dereboyu Gloria Jeans Cafe’nin önünde gerçekleceğini bildirdiler.