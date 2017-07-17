SARAYDA KIBRIS ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın 19:45’te TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.
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