banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95997
ALTIN
187.658
DOLAR
4.4907
STERLİN
6.0088
EURO
5.2753
Hafta sonu hava sıcaklığı artacak
HAFTA SONU HAVA SICAKLIĞI ARTACAK
Gazimağusa’da asayiş ve trafik operasyonu
12 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
74 ve 75 yaşındaki iki kişi tutuklandı
74 VE 75 YAŞINDAKİ İKİ...
İki ithal ürün iki de yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi
4 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI
banner282

Saraçoğlu Vakfı, Fitre Ve Zekat Bağışı Kabul Ediyor

Lefkoşa, 8 Haziran 18 (.): Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Ramazan Bayramı’nda fitre ve zekat bağışlarının vakfa yapılarak, üye çocukların tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunabileceğini duyurdu.

Saraçoğlu Vakfı, Fitre Ve Zekat Bağışı Kabul Ediyor

Lefkoşa, 8 Haziran 18 (.): Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Ramazan Bayramı’nda fitre ve zekat bağışlarının vakfa yapılarak, üye çocukların tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunabileceğini duyurdu.

08 Haziran 2018 Cuma 14:53
Saraçoğlu Vakfı, Fitre Ve Zekat Bağışı Kabul Ediyor

Lefkoşa, 8 Haziran 18 (.): Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Ramazan Bayramı’nda fitre ve zekat bağışlarının vakfa yapılarak, üye çocukların tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunabileceğini duyurdu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanser Vakfı’ndan yapılan açıklamada, vakfın ülkede kanserle mücadele eden çocuklara tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti verdiğine işaret edilerek, çocukların yaşadıkları problemlere kalıcı çözümler getirebilmek amacıyla çalışmalarını halktan gelen bağışlarla sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, çocuklara umut olmak isteyen halkın fitre bağışlarını banka hesap numaralarıyla, tüm GSM Operatörlerinden KSV yazıp 4110’a kısa mesaj göndererek veya www.kemalsaracoglu.org adresinden online olarak yapabilecekleri kaydedildi. 

banner277
Bağışların ayrıca hafta içi 08.00-16.30 saatleri arasında Lefkoşa, 20, Atatürk Meydanı’ndaki Mahkemeler karşısında bulunan vakıf binasına giderek veya 05428508700 numaralı telefondan vakıf personeline ulaşarak da yapılabileceği duyuruldu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı bağış hesap bilgileri şöyle:

Asbank 10-304-0000094015, Creditwest Bankası 10-304-0000000965, İktisat Bankası 9010-49245-351,  K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 12-304-0002205425, Türk Bankası 0007185310, Türkiye İş Bankası 6818-562400, Yakındoğu Bank 10-304-0000003598.

(TUĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim Haberleri…
Seçim Haberleri…
Ubp Güzelyurt Adayları Güzelyurtluları Selamladı
Ubp Güzelyurt Adayları Güzelyurtluları Selamladı
Yök, Kktc'deki Öğrencileri Denetleyecek
Yök, Kktc'deki Öğrencileri Denetleyecek
Harmancı, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Bayraktar Ortaokulu Ve Emaa’yı Ziyaret Etti
Harmancı, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Bayraktar Ortaokulu Ve Emaa’yı Ziyaret Etti
Ubp Güzelyurt’ta Tanıtım Şöleni Düzenlendi
Ubp Güzelyurt’ta Tanıtım Şöleni Düzenlendi
Kamuda Reforma Doğru…
Kamuda Reforma Doğru…
Üç Sivil Toplum Örgütünden Ab Komisyonu Kıbrıs Ofisi’ne Ziyaret Ve Mektup
Üç Sivil Toplum Örgütünden Ab Komisyonu Kıbrıs Ofisi’ne Ziyaret Ve Mektup
GÜSOD, Başbakan Erhürman’la Göç Eden Güzelyurtluların Durumunu Görüştü!
GÜSOD, Başbakan Erhürman’la Göç Eden Güzelyurtluların Durumunu Görüştü!
"Merkezi Cezaevi’nde “Yankılı Söyleşiler”
"Merkezi Cezaevi’nde “Yankılı Söyleşiler”
Sertoğlu, Kadınlar Konseyi’ni Ziyaret Etti!
Sertoğlu, Kadınlar Konseyi’ni Ziyaret Etti!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim