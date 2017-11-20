SARAÇOĞLU VAKFI YARARINA DÜZENLENEN “YANSIMA” SERGİSİ BU AKŞAM AÇILIYOR

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına Lefkoşa AKM’de düzenlenen serginin açılışını Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber yapacak.Tüm geliri Vakfa bırakılacak sergideki 66 fotoğraf, tanesi 100 TL’den satışa sunulacak.Sergi, 29 Kasım’a kadar mesai saatleri içinde gezilebilecek.

Fotoğraf sanatçıları Duyal Tüzün ile Gökhan Gökberk’in “Yansıma” adını verdikleri sergileri bu akşam saat 19.00’da izlenime açılıyor.