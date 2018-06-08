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Saraçoğlu Vakfı, Fitre ve Zekat Bağışı Kabul Ediyor...

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Ramazan Bayramı’nda fitre ve zekat bağışlarının vakfa yapılarak, üye çocukların tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunabileceğini duyurdu.

Saraçoğlu Vakfı, Fitre ve Zekat Bağışı Kabul Ediyor...

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Ramazan Bayramı’nda fitre ve zekat bağışlarının vakfa yapılarak, üye çocukların tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunabileceğini duyurdu.

08 Haziran 2018 Cuma 14:53
Saraçoğlu Vakfı, Fitre ve Zekat Bağışı Kabul Ediyor...

Lefkoşa, 8 Haziran 18 (.): Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Ramazan Bayramı’nda fitre ve zekat bağışlarının vakfa yapılarak, üye çocukların tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunabileceğini duyurdu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanser Vakfı’ndan yapılan açıklamada, vakfın ülkede kanserle mücadele eden çocuklara tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti verdiğine işaret edilerek, çocukların yaşadıkları problemlere kalıcı çözümler getirebilmek amacıyla çalışmalarını halktan gelen bağışlarla sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, çocuklara umut olmak isteyen halkın fitre bağışlarını banka hesap numaralarıyla, tüm GSM Operatörlerinden KSV yazıp 4110’a kısa mesaj göndererek veya www.kemalsaracoglu.org adresinden online olarak yapabilecekleri kaydedildi. 

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Bağışların ayrıca hafta içi 08.00-16.30 saatleri arasında Lefkoşa, 20, Atatürk Meydanı’ndaki Mahkemeler karşısında bulunan vakıf binasına giderek veya 05428508700 numaralı telefondan vakıf personeline ulaşarak da yapılabileceği duyuruldu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı bağış hesap bilgileri şöyle:

Asbank 10-304-0000094015, Creditwest Bankası 10-304-0000000965, İktisat Bankası 9010-49245-351,  K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 12-304-0002205425, Türk Bankası 0007185310, Türkiye İş Bankası 6818-562400, Yakındoğu Bank 10-304-0000003598.

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Son Güncelleme: 08.06.2018 18:55
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