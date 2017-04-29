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29 Nisan 2017 Cumartesi 09:22

Sapık Baba Tutuklu Yargılanacak

Sapık Baba Tutuklu Yargılanacak
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Sapık baba tutuklu yargılanacak

Güneşköy’de 5 yıl boyunca çocuk yaştaki öz kızına tecavüz etmekle suçlanan O.Y hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.

Güneşköy’de 5 yıl boyunca çocuk yaştaki öz kızına tecavüz etmekle suçlanan O.Y hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.11 gündür tutuklu bulunan zanlı O.Y dün teminat talebi ile Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmayı yapan Müfettiş Muavini Hasan Gökyay, zanlının 2012’den beri tutuklandığı güne kadar çocuk yaştaki öz kızına cinsel tecavüz, akrabayla cinsel ilişki, çocuğa cinsel saldırı, çocuğa cinsel istismar ve şiddet kullanma tehdidi ile suçlandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlının teminata bağlanmasını talep etti.
30 günlüğüne cezaevine gönderildi

Zanlı “16 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz”, “Akrabayla Cinsel İlişki”, “Çocuğa Cinsel Saldırı”, “Çocuğa Cinsel İstismar” ve “Şiddet Kullanma Tehdidi” suçlamalarından yargılanmak üzere 30 gün süre ile cezaevine gönderildi. 
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Sapık Baba Tutuklu Yargılanacak
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