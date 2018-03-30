Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115688
ALTIN
168.801
DOLAR
3.9581
STERLİN
5.5646
EURO
4.8774
Trafik Kazası
TRAFİK KAZASI
Kalecik Virajında Yine Kaza
YİNE KAZA!
ESENTEPE BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN TUTUKLANDI
ESENTEPE BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN TUTUKLANDI
Ev Değil Banka Kasası
EV DEĞİL BANKA KASASI
banner256

Sapık Baba Tutuklu Yargılanacak

Kuzey Kıbrıs’ta üniversite eğitimi gören 20 yaşındaki öz kızına cinsel saldırıda bulunduğu ve kızını telefonla arayarak cinsel içerikli sözler söylediği iddia edilen 46 yaşındaki A.İ. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sapık Baba Tutuklu Yargılanacak

Kuzey Kıbrıs’ta üniversite eğitimi gören 20 yaşındaki öz kızına cinsel saldırıda bulunduğu ve kızını telefonla arayarak cinsel içerikli sözler söylediği iddia edilen 46 yaşındaki A.İ. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

30 Mart 2018 Cuma 07:41
Sapık Baba Tutuklu Yargılanacak
banner238

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kuzey Kıbrıs’ta üniversite eğitimi gören 20 yaşındaki öz kızına cinsel saldırıda bulunduğu ve kızını telefonla arayarak cinsel içerikli sözler söylediği iddia edilen 46 yaşındaki A.İ. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Olayın soruşturmasını yapan polis, zanlının 22 Şubat 2018 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de bir öğrenci yurdunun 50 metre ilerisinde kiraladığı araçta öz kızının yüzünü eliyle sıkıp, dudağını öpüp, bacaklarını okşayarak cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Zanlının 20 Mart 2018 tarihinde ise saat 11.00 sıralarında Türkiye’den cep telefonu ile kızını aradığını, “Kıbrıs’a geliyorum. Otele gideceğiz. Kuaföre götüreceğim” dediğini ve konuşmanın devamında cinsel içerikli cümleler kurduğunu kaydeden polis, ayrıca Kıbrıs’a gelip, kızıyla sevgili olmak istediği ile ilgili söylemlerde bulunduğunu açıkladı. Genç kızın 20 Mart tarihinde polise gelerek şikâyette bulunduğunu belirten polis, 20 Mart akşamında ülkeye giriş yapan zanlının Ercan Havaalanı’nda gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlının kullanımındaki kiralık araçta ve üzerinde yapılan aramada, 4 adet 100 miligramlık viagra hap,1 şişe green temptation marka kadına yönelik cinsel isteği artırıcı ilaç ve 1 adet açılmış vaziyette üzerine cinsel isteği arttırıcı ilaç döküldüğü düşünülen bitter çikolata tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Gözaltına alınan zanlının cep telefonunda ilk safhada yapılan incelemede, zanlının yakın zamanda Google’a, baba kız arasında cinsel ilişki, babanın kıza tecavüzü konulu 6 arama yaptığının tespit edildiğini ifade eden polis, bunun da zanlının psikolojisinin ne durumda olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarıldığını, hakkında 8 gün tutukluluk emri alındığını belirterek, bu süre içerisinde 5 tanık ifadesi temin ettiklerini söyledi. Polis, zanlının psikiyatri kontrolünden geçirildiğini, ceza-i ehliyetinin olduğunu belirterek, ayrıca zanlının kızına yönelik cinsel konuşmalarla ilgili ses kaydı bulunduğunu açıkladı. Zanlı ile kızından ses örnekleri alındığını, uzmanların sesleri ses kaydı ile karşılaştırarak inceleyeceğini belirten polis, zanlının Mart ayı içerisinde whatsap’tan kızını arayıp, “Seninle kırmızı noktalı şeyler yaşayacağız” dediğini aktardı. Polis, zanlının ifadesinde kızına o sözleri söylediğini kabul ettiğini amacının ise kızının tepkisini ölçmek olduğunu öne sürdüğünü kaydetti.

Zanlının Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında bir kez cinsel saldırı iki kez cinsel taciz suçunu işlediğini, yasada cinsel saldırı suçunun 3 yıl ancak öz kızı olmasından dolayı 4 yıl, yasada 1 yıl olan cinsel taciz suçunun ise öz kızı olmasından dolayı 2 yıl hapis öngördüğünü söyledi. Polis, zanlının Kuzey Kıbrıs’a 3 kez girişinin tespit edildiğini, serbest kalması halinde kızına etki edebileceğini kaydetti.

 

Anahtar Kelimeler:
SAPIK BABAHapisTecavüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTTO 2017- 2018 REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU’NU YARIN AÇIKLIYOR
KTTO 2017- 2018 REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU’NU YARIN AÇIKLIYOR
Trafik Kazası
Trafik Kazası
Kalecik Virajında Yine Kaza
Kalecik Virajında Yine Kaza
42. KKTC ULUSLARARASI FUARI İÇİN 24 NİSAN’A KADAR BAŞVURU KABUL EDİLİYOR
42. KKTC ULUSLARARASI FUARI İÇİN 24 NİSAN’A KADAR BAŞVURU KABUL EDİLİYOR
En eski mezarlarda önemli keşif… Taş Devrine dek uzanıyor
En eski mezarlarda önemli keşif… Taş Devrine dek uzanıyor
Lefkoşa’da Kenevir Operasyonu
Lefkoşa’da Kenevir Operasyonu
Topaloğlu Teminata Bağlandı
Topaloğlu Teminata Bağlandı
Katiller 3 Ay Tutuklu Bekleyecek
Katiller 3 Ay Tutuklu Bekleyecek
8 Ay Hapis Yatacak
8 Ay Hapis Yatacak
Sapkın Dönmez 20 Ay Hapis Yatacak
Sapkın Dönmez 20 Ay Hapis Yatacak

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim