Sapık baba İstinafa başvurdu



Ülkemizde 2013 yılında büyük infiale neden olan ve küçük Mustafa cinayeti diye bilinen cinayet olayından 7 yaşındaki öz oğlu Mustafa Diker’e, müteakip defalar işkence ve tecavüz edip öldüren Erol Diker, avukatı Özkul Özdevim, aracılığı ile beraat talebi ile 23 istinaf sebebi üzerinden Yüksek Mahkeme’ye başvurdu.

Dün Yüksek mahkeme huzurunda gerçekleştirilen duruşmada Yüksek Mahkeme heyetinin gündeminin yoğun olmasından ötürü duruşma için 15 Haziran tarihi gün olarak tayin edildi.

Erol Diker “ Taammüden Adam Öldürme, 13 Yaşından Küçük Çocukla Cinsi Münasebette Bulunma, Doğaya Aykırı Cinsi Münasebet, Namus ve Ahlâka Aykırı Saldırı, Erkek Çocuğuna Namus ve Ahlâka Aykırı Saldırı, Delilleri İmha Etme, Polise Yalan Bilgi Verme ve 16 Yaşından Küçük Çocuğa İşkence Etmek” suçlarından yargılanmıştı.