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Sapık Tutuklu Yargılanacak
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Sapık Baba 6 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Kuzey Kıbrıs’ta üniversite eğitimi gören 20 yaşındaki öz kızına cinsel saldırıda bulunduğu ve kızını telefonla arayarak cinsel içerikli sözler söylediği iddia edilen 46 yaşındaki A.İ. hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Sapık Baba 6 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Kuzey Kıbrıs’ta üniversite eğitimi gören 20 yaşındaki öz kızına cinsel saldırıda bulunduğu ve kızını telefonla arayarak cinsel içerikli sözler söylediği iddia edilen 46 yaşındaki A.İ. hakkındaki soruşturma devam ediyor.

24 Mart 2018 Cumartesi 09:48
Sapık Baba 6 Gün Daha Tutuklu Kalacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kuzey Kıbrıs’ta üniversite eğitimi gören 20 yaşındaki öz kızına cinsel saldırıda bulunduğu ve kızını telefonla arayarak cinsel içerikli sözler söylediği iddia edilen 46 yaşındaki A.İ. hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı bugün ek süre talebiyle yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis, zanlının 22 Şubat 2018 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de bir öğrenci yurdunun 50 metre ilerisinde kiraladığı araçta öz kızının yüzünü eliyle sıkıp, dudağını öpüp, bacaklarını okşayarak cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Zanlının 20 Mart 2018 tarihinde ise saat 11.00 sıralarında Türkiye’den cep telefonu ile kızını aradığını, “Kıbrıs’a geliyorum. Otele gideceğiz. Kuaföre götüreceğim” dediğini ve konuşmanın devamında cinsel içerikli cümleler kurduğunu kaydeden polis, ayrıca Kıbrıs’a gelip, kızıyla sevgili olmak istediği ile ilgili söylemlerde bulunduğunu açıkladı. Genç kızın 20 Mart tarihinde polise gelerek şikâyette bulunduğunu belirten polis, 20 Mart akşamında ülkeye giriş yapan zanlının Ercan Havaalanı’nda gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlının kullanımındaki kiralık araçta ve üzerinde yapılan aramada, 4 adet 100 miligramlık viagra hap, 1 şişe green temptation marka kadına yönelik cinsel isteği artırıcı ilaç ve 1 adet açılmış vaziyette üzerine cinsel isteği artırıcı ilaç döküldüğü düşünülen bitter çikolata tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti. Gözaltına alınan zanlının cep telefonunda ilk safhada yapılan incelemede, zanlının yakın zamanda Google’a, baba kız arasında cinsel ilişki, babanın kıza tecavüzü konulu 6 arama yaptığının tespit edildiğini ifade eden polis, bunun da zanlının psikolojisinin ne durumda olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarıldığını, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını belirterek, bu süre içerisinde 5 tanık ifadesi temin ettiklerini söyledi. Polis, zanlının psikiyatri kontrolünden geçirildiğini, ceza-i ehliyetinin olduğunu belirterek, ayrıca zanlının kızına yönelik cinsel konuşmalarla ilgili ses kaydı bulunduğunu açıkladı. Zanlı ile kızından ses örnekleri alındığını, uzmanların sesleri ses kaydı ile karşılaştırarak inceleyeceğini belirten polis, zanlının mahkemeye getirilirken gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirterek zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Duruşmada zanlıyı avukatı temsil ederken, savunma tutukluluk süresine itiraz etmedi. Zanlı avukatım müvekkilinin eşiyle görüşmek istediğini belirterek, mahkemeden izin istedi.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, mağdur durumda olan şahsın zanlının kızı olduğunu, bu durumda zanlının eşiyle görüşmesinin uygun olmayacağını ifade ederek zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Bu arada zanlının eşi ile akrabalarının Kuzey Kıbrıs’a geldiği, polise ifade verdiği öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre, maddi durumu oldukça iyi olan ve müteahhitlik yapan zanlının Diyarbakırlı olduğunu, ikisi erkek dördü kız altı çocuk babası olduğu ve evde de kızlarına tacizde bulunduğu öne sürüldü. Ayrıca zanlının eşi ile kızlarının ölüm korkusu yaşadığı, zanlının bir gün serbest kalması veya hüküm giydikten sonra tahliye olması durumunda öldürülmekten korktuğu iddia edildi. 

 

Son Güncelleme: 24.03.2018 10:52
Anahtar Kelimeler:
SAPIK BABA
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