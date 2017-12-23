banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111099
ALTIN
156.021
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0916
EURO
4.5104
13 Banka Hesabı Takipte
13 Banka Hesabı Takipte
Kötü Haber
Kötü Haber
Büfe Fareleri Yakalandı
Büfe Fareleri Yakalandı
Poliste Bir Çürük Daha!
Poliste Bir Çürük Daha!
banner256
Flaş Haber
Poliste Bir Çürük Daha!
Kapat

Sapık 4.5 yıl yatacak!

Sapık 4.5 yıl yatacak!

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:39
Sapık 4.5 yıl yatacak!
banner238

Paşaköy’de 2016 yılı Mayıs ayı içerisinde 12 yaşındaki kızın kalçalarını 2 kez sıkarak cinsel istismarda bulunan sanık Önder Özengil hakkındaki karar, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı

4 yıl 6 ay yatacak

Paşaköy’de faaliyet gösteren bir markette 2016 yılı Mayıs ayı içerisinde 12 yaşındaki küçük kızın kalçalarını 2 kez sıkmak suretiyle cinsel istismarda bulunan sanık Önder Özengil hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı. “Çocuklara karşı cinsel istismar” davasından yargılanarak suçlu bulunan sanık Özengil 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Küçük kızın kalçalarını 2 kez sıktı

Sanık Önder Özengil 9 Mayıs 2016 tarihinde Paşaköy’de faaliyet gösteren bir markette, kardeşi ile alışveriş için konu markete gelerek buzluk bölümünde dondurma bakan 12 yaşındaki müşteki kızın kalçalarını elleyerek cinsel istismarda bulunduktan sonra biraların olduğu buzluğun yanına gitmişti. Kalçasının ellendiğini fark eden müşteki ise etrafına bakarak yanlışlık olduğunu düşünmüştü. Sanık sonrasında buzluktan bir şişe bira almış ve yine dondurma buzluğunun önünde duran müşteki kızın arkasına yanaşmıştı. Ancak o sırada karşısında marketin işletmecisini görerek herhangi bir hareket yapmadan biraların bulunduğu buzluğun yanına geri giden sanık, market işletmecisinin oradan ayrıldığını görmesi üzerine tekrardan müştekinin arkasına geçerek yine müştekinin kalçasını sıkmak suretiyle cinsel saldırı ve cinsel istismarda bulunduktan oradan ayrıldı. Müşteki kız ise eve giderek ilk şikayeti babaannesine yapmış ve polise şikayet edilmişti. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis ise konu markete gitmiş ve sanığın müştekinin kalçalarını sıktığını ve olayın da kameralar tarafından kaydedildiği tespit etmişti.

6 yıla kadar hapislik cezası öngörülür

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, sanık Önder Özengil’i aleyhine getirilen davadan suçlu bulunarak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanık tarafından işlenen suçun 12 yaşındaki bir kız çocuğuna karşı işlendiğini belirten Aksun, çocuk haklarına dair uluslararası sözleşmenin 34. maddesine göre devletlerin çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı korumak zorunda olduğunu vurguladı. Aksun, doğaları gereği devletin koruması altında olan çocukların cinsel suçlara karşı koruma gerekliliğinin sonucu olarak “Cinsel saldırı”, “Çocuğa cinsel saldırı” ve “Çocuğa cinsel istismar” suçları 2014 yılında ceza yasasına eklendiğini belirterek, yasa koyucunun “Çocuğun cinsel istismarı” suçu için 6 yıla kadar hapislik cezası öngördüğüne dikkatleri çekti. Aksun, bu fiillerin suç kapsamına alınmasıyla korunmak istenen temel yararın çocukların sağlıklı gelişimini güvenceye alarak toplumun geleceğinin sağlıklı bireylerden oluşmasını güvence altına almak olduğunu da vurguladı.

“Küçük mağdurların ruh sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir...”

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, sanık Önder Özengil’in birinci fiilinden sonra yer değiştirdiğini, ikinci hamlesini yapacağı sırada ise market işletmecisini görmesi üzerine durakladığını ve işletmecinin olay yerinden ayrılmasından sonra müştekinin kalçasını ikinci kez sıktığını anımsatarak, sanığın yaptığı hareketin yanlış ve gizlenmesi gerektiği fiiller oduğunun farkında olduğunun görüldüğünü söyledi. İstismar teşkil eden fiillerin mağdurlar üzerinde gözle görülür fiziki bir zararı olmasa da küçük mağdurların ruh sağlığını ciddi şekilde etkileyebileceğini belirten Aksun, sanığın yaptığı fiil ile küçücük bir bedeni cinsel hazzı için obje haline getirdiğini açıkladı. Aksun, çocukların bu tip cinsel istismar teşkil eden fiillerin ruhlarında kalıcı etki yapabileceği belirterek, ruhen sağlıklı bir birey olarak yetişme haklarını elinden alanlara mahkemenin hoş görüyle yaklaşmasının mümkün olmadığını ifade etti. Çocukların ruh sağlığını bozmaya ve onların bedenlerini cinsel dürtüleri için kullanan sanık gibi kişileri toplumdan uzak tutmanın mahkemenin ceza takdir ederken değerlendireceği en önemli faktör olduğuna değinen Aksun, bu tür suçları işlemeye tenezzül eden kişileri caydırmak ve bu tür suçların yaygınlaşmasını engellemek için kamu menfaati prensiplerine ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti. Aksun, sanık Özengil’e verilecek en uygun ve adil cezanın uzun sürelli bir hapis cezası olduğuna karar verdiklerini belirterek, sanığı 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ettiğini açıkladı.

Gamze PİR BAYKUR

Son Güncelleme: 23.12.2017 10:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GİRNE BELEDİYESİ’NİN YENİ YIL ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
GİRNE BELEDİYESİ’NİN YENİ YIL ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
LARNAKA ŞEHİTLERİ İSKELE’DE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI
LARNAKA ŞEHİTLERİ İSKELE’DE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI
Penti Kıbrıs'a ''Merhaba'' Dedi
Penti Kıbrıs'a ''Merhaba'' Dedi

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim