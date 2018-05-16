Sanver, Kaleme Aldığı Anılarını Kitap Olarak Yayımlamaya Devam Ediyor





Lefkoşa, 16 Mayıs 18 : İş insanı Ahmet Sanver, çocukluğunu, savaş anılarını ve ticaret hayatını konu alan kitapların 11’incisi yayımlandı. 11’inci kitap, Sanver’in ticari anılarını anlattığı son kitabının devamı niteliğinde.“Kıbrıs’ın Eski Ticaret Hayatı ve İlginç Ticari Anılarım 8” adı verilen kitapta Sanver’in ticari anılarının yanı sıra fotoğraflara ve 1940’lı yıllardan 1980’li yıllara kadar Kıbrıs’ta yaşayan ve iz bırakan iş insanlarına da yer veriliyor.(RÇ/ŞEB) FOTOĞRAFLI