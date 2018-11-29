banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94856
ALTIN
203.081
DOLAR
5.1480
STERLİN
6.5649
EURO
5.8644
Babasına iftira attı
Babasına iftira attı
Kazak tutuklu yargılanacak
Kazak tutuklu yargılanacak
Ehareeb 1 gün tutuklu kalacak
Ehareeb 1 gün tutuklu kalacak
Mezarlıkları temizlediğini iddia etti
Mezarlıkları temizlediğini iddia etti
banner282

Sanver’den Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı’na Bağış

Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Atleks Co. Önder Alışveriş Merkezi Direktörü Ahmet Sanver, bugün Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nı ziyaret ederek bağışta bulundu.

Sanver’den Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı’na Bağış

Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Atleks Co. Önder Alışveriş Merkezi Direktörü Ahmet Sanver, bugün Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nı ziyaret ederek bağışta bulundu.

29 Kasım 2018 Perşembe 11:25
Sanver’den Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı’na Bağış

Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Atleks Co. Önder Alışveriş Merkezi Direktörü Ahmet Sanver, bugün Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nı ziyaret ederek bağışta bulundu.

Sanver, 20 bin TL tutarındaki bağış çekini Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Nevhiz Özer’e sundu. Özer de Sanver’e anı plaketi takdim etti.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Nevhiz Özer, “Her zaman yanımızda olan Sanver’e verdiği destekten ve bu anlamlı bağışından ötürü çok teşekkür ederim” dedi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın 17 yıldan beri kanserle savaşan çocukların ve ailelerin yanında durmaya çalıştığını söyleyen Özer, bağışların önem taşıdığını vurguladı.

Atleks Co. Önder Alışveriş Merkezi Direktörü Ahmet Sanver, vakfın çok yönlü bir şekilde kanserle savaşan çocuklar ve ailelerine yardım sağladığını söyleyerek, yaptığı bağışın yararlı olacağına inandığını belirtti.

Sanver, vakfa yapılacak bağışların doğru ve yararlı alanlarda kullanılacağından emin olduğunu söyleyerek, tüm işadamlarına vakfa bağış yapmaları çağrısında bulundu.

(GÖZ/ÖK)    FOTOĞRAFLI

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Babasına iftira attı
Babasına iftira attı
Kazak tutuklu yargılanacak
Kazak tutuklu yargılanacak
Ehareeb 1 gün tutuklu kalacak
Ehareeb 1 gün tutuklu kalacak
Mezarlıkları temizlediğini iddia etti
Mezarlıkları temizlediğini iddia etti
Araç fareleri yakalandı
Araç fareleri yakalandı
Szkudlarek tutuklu yargılanacak
Szkudlarek tutuklu yargılanacak
Ercan’da iki hapla yakalandı
Ercan’da iki hapla yakalandı
Eski eşi tarafından defalarca darp edildi!
Eski eşi tarafından defalarca darp edildi!
Eroğlu: “Bir anlaşma olacaksa koşulları ortada olmalı"
Eroğlu: “Bir anlaşma olacaksa koşulları ortada olmalı"
Bakan Çeler Burkina Faso’da Mevkidaşı Marchal Laurance’la Görüştü
Bakan Çeler Burkina Faso’da Mevkidaşı Marchal Laurance’la Görüştü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim