Sanver’den Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı’na Bağış

Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Atleks Co. Önder Alışveriş Merkezi Direktörü Ahmet Sanver, bugün Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nı ziyaret ederek bağışta bulundu.

Sanver, 20 bin TL tutarındaki bağış çekini Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Nevhiz Özer’e sundu. Özer de Sanver’e anı plaketi takdim etti.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Nevhiz Özer, “Her zaman yanımızda olan Sanver’e verdiği destekten ve bu anlamlı bağışından ötürü çok teşekkür ederim” dedi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın 17 yıldan beri kanserle savaşan çocukların ve ailelerin yanında durmaya çalıştığını söyleyen Özer, bağışların önem taşıdığını vurguladı.

Atleks Co. Önder Alışveriş Merkezi Direktörü Ahmet Sanver, vakfın çok yönlü bir şekilde kanserle savaşan çocuklar ve ailelerine yardım sağladığını söyleyerek, yaptığı bağışın yararlı olacağına inandığını belirtti.

Sanver, vakfa yapılacak bağışların doğru ve yararlı alanlarda kullanılacağından emin olduğunu söyleyerek, tüm işadamlarına vakfa bağış yapmaları çağrısında bulundu.

(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI