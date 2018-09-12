Şansal: Ankara'ya dönen vizyon mikrop gibi!

Ünlü modacı Barbaros Şansal can güvenliği, ifade özgürlüğü ve vücut bütünlüğünün dokunulmazlığının KKTC'de risk altında olduğunu söyledi.

KKTC'de siyasi partileri Türkiye'deki siyasi yapılan karbon kopyası olduğunu da iddia eden Şansal, Kıbrıs'ın kuzeyinin Ankara'nın arka bahçesi, gayri kanuni işlerini yürüttüğü bir yer olmaktan çıkmadığı müddetçe ne Kıbrıslı ne de Türkiyeli ve başka milletten gelenlerin huzur içinde yaşamaya çalışacağı bir yer olmaktan uzaklaştığını belirtti.

Ayrıntılar AFRİKA Gazetesi ve GAZEDDAKIBRIS'ta

http://gazeddakibris.com/barbaros-sansal-ankaraya-donen-vizyon-bir-mikrop-gibi/