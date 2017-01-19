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19 Ocak 2017 Perşembe 06:34

Şans bu kez Mağusa’ya güldü

Şans bu kez Mağusa'ya güldü
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Şans bu kez Mağusa’ya güldü
Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye “23922” numaralı bilete isabet etti

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi dün akşam yapıldı. 18 Ocak 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000 TL, “23922” numaralı bilete isabet etti. Devlet Piyangosu’nun dün akşam heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye Mağusa bölgesinde satılan “23922” numaralı bilete isabet etti. Kıbrıs Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Mağusa bayisi Hasan İpekçioğlu tarafından satıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabiliyor.

18.01.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

23922  

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

48071  

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

38827  

2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

24612  32108  

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

33415  34434  50743  70963  

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04765  18726  51308  52113  52678  
54604  54901  58386  

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01092  10767  11239  11401  16182  
22633  49043  51000  75160  75728  

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04512  06402  21045  26517  26681  
27062  44483  46079  65017  75628  
77926  79914  

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04164  06508  18389  19798  31262  
41741  43594  50713  57314  59900  
60232  63835  65832  67231  67866  
68893  70730  71031  72753  77769  

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07

44

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4

8

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