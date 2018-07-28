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Şans bu kez Mağusa'ya güldü

28 Temmuz 2018 çekilişinde 600.000TL'lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Önay Solak tarafından satılan "57521" numaralı bilete isabet etti.

Şans bu kez Mağusa'ya güldü

28 Temmuz 2018 çekilişinde 600.000TL'lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Önay Solak tarafından satılan "57521" numaralı bilete isabet etti.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:37
Şans bu kez Mağusa'ya güldü

Şans bu kez Mağusa'ya güldü

28 Temmuz 2018 çekilişinde 600.000TL'lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Önay Solak tarafından satılan "57521" numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Temmuz 2018 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 600.000TL'lik büyük ikramiye "57521" numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 600.000TL, Mağusa bayisi Önay Solak tarafından satılan "57521" numaralı bilete isabet etti.

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