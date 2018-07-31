Şanlı Erenköy Direnişi’nin 54’üncü Yıl Dönümünü Ve Erenköy Şehitlerini Anmak Üzere 8 Ağustos’ta Erenköy’de Tören Düzenlenecek



Lefkoşa, 31 Temmuz 18 : Şanlı Erenköy Direnişi’nin 54’üncü yıl dönümünü ve Erenköy şehitlerini anmak üzere 8 Ağustos Çarşamba günü Erenköy’de tören düzenlenecek.

Törene katılacak basın mensupları 8 Ağustos Çarşamba sabahı saat 04.30’da Girne Kapısı önündeki yazlık Mücahit Gazinosu önünden servisle alınarak Gemikonağı’na götürülecek.

Yeşilırmak girişindeki iskeleye kendi imkanlarıyla gelecek basın mensupları gemiye binmek üzere saat 05.50’de hazır olacak. Gemi, Şehit S. Hüseyin Limanı’ndan saat 06.00’da Erenköy’e hareket edecek.

Törene katılmak isteyen basın mensuplarının isim listeleri en geç 3 Ağustos Cuma Günü saat 10.00’a kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı - Lefkoşa Basın Bürosu’na iletilecek. Listeler, 228 91 66 numaralı telefondan belgegeçerle (fax) bildirilecek.

(RÇ/ŞEB)

