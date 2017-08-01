Şanlı Erenköy Direnişi’nin 53’üncü yıldönümü ve direnişte şehit düşenler, 8 Ağustos’ta Erenköy’de düzenlenecek törenle anılacak.

TÖRENİ İZLEYECEK BASIN MENSUPLARININ İSİMLERİNİN EN GEÇ 4 AĞUSTOS’A KADAR BİLDİRİLMESİ GEREKİYOR

Şanlı Erenköy Direnişi’nin 53’üncü yıldönümü ve direnişte şehit düşenler, 8 Ağustos’ta Erenköy’de düzenlenecek törenle anılacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, tören saat 10.00’da başlayacak.

Açıklamada, töreni izleyecek basın mensuplarının isimlerinin en geç 4 Ağustos Cuma gününe kadar GKK’ya bildirilmesi gerektiği kaydedilerek, şöyle denildi:

“a. Törene katılacak basın mensuplarını, 8 Ağustos Salı günü saat 04.30’da yazlık mücahit gazinosu önü (Girne Kapısı) Lefkoşa’dan hareket ederek Gemikonağı’na götürmek üzere servis aracı tahsis edilmiştir.

b. Kendi imkânlarıyla Yeşilırmak girişindeki iskeleye gelecek basın mensuplarının saat 05.50’de Şht. S. Hüseyin Limanı’nda (Yeşilırmak) hazır bulunmaları gerekmektedir. Tahsis edilen gemi saat 06.00’da Erenköy’e hareket edecektir.

Törene katılmak isteyen basın mensuplarının isim listelerinin en geç 4 Ağustos Cuma günü saat 10.00’a kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Lefkoşa Basın Bürosu’na (228 91 66 - belgegeçer) bildirilmesi saygı ile duyurulur.”