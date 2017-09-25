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25 Eylül 2017 Pazartesi 16:00

Saner, Ktso’yu Kabul Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, yerel istihdamı destekleme adına ciddi bir proje üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Saner, Ktso'yu Kabul Etti
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SANER “YEREL İSTİHDAMI DESTEKLEME ADINA CİDDİ BİR PROJEYLE KARŞINIZA ÇIKACAĞIZ”

Lefkoşa, 25 Eylül 17 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, yerel istihdamı destekleme adına ciddi bir proje üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Saner, Kıbrıs Türk Sanayı Odası (KTSO) Başkanı Mustafa Kaymak’ı kabul etti. KTSO Başkanı Kaymak kabulde yaptığı konuşmada, 3’üncü ülkelerden çalışmak için gelen işgücünün maaş konusunu ve üyelerin bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

“DİĞER ÜLKELERDE İŞÇİ-İŞVEREN ARASINDAKİ AKİT GEÇERLİ”

KKTC’deki mevcut sistemin, bu ülkelerden çalışmak amacıyla gelen insanları da kapsadığını ancak bu sistemin diğer ülkelerde farklı çalıştığını kaydeden Kaymak, diğer ülkelerde işçi-işveren arasında yapılan aktın geçerli olduğuna vurgu yaptı.

“3’üncü ülkelerde ayda 50 dolar maaş alan bu insanlar KKTC’de 500- 600 dolar ücret alıyorlar” diyen Kaymak, bu durumun ülkede pahalılık yarattığını savundu.

SANER “REKABET İÇERİSİNDE İŞÇİLİK MALİYETLERİ ÖNEMLİ YER TUTAR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner de, rekabetin önemine işaret ederek, rekabette işçilik maliyetlerinin önemli yer tuttuğuna vurgu yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu günlerde asgari ücretin belirlenme koşullarını gündeme alıp, bu durumu değerlendirme içerisinde olduğunu belirten Saner, yakın bir süre sonra sektörün karşısına yerel istihdamı destekleme adına ciddi bir projeyle çıkacaklarını söyledi.

“BAKANLAR KURULUNA TAŞIYORUZ”

Konuyla ilgili son toplantıyı bugün gerçekleştirdiklerini belirten Saner, yerel istihdamın nasıl destekleneceği konusundaki paketi bakanlar kuruluna taşıyacaklarını kaydetti.

Saner, konuyu ilerki günlerde sektörle birlikte değerlendireceklerini söyledi.

(UG/FEZ)   FOTOĞRAFLI

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