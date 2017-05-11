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11 Mayıs 2017 Perşembe 14:02

Saner, Engelliler Federasyonu Başkanı Yücetürk’ü Kabul Etti

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, 2006 yılından bu yana kamuya engelli istihdamı yapılmadığını söyledi.

Saner, Engelliler Federasyonu Başkanı Yücetürk'ü Kabul Etti
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YÜCETÜRK: “2006’DAN BU YANA KAMUYA ENGELLİ İSTİHDAMI YAPILMIYOR”

SANER: “YENİ BİR REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇILMASI GÜNDEMDE”

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, 2006 yılından bu yana kamuya engelli istihdamı yapılmadığını söyledi.

Yücetürk ve federasyona bağlı dernek temsilcileri, Engelliler Haftası nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’i ziyaret etti.

YÜCETÜRK: “ENGELLİLERDEN ÇOK, HASTALAR ENGELLİ HAKLARINDAN YARARLANIYOR”

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk kabulde ilk olarak Saner’e taleplerini içeren bir dosya verdi.

2006 yılından bu yana kamuya engelli istihdamı yapılmadığına işaret eden Yücetürk, kamuda çalışan engellilerin barem sorunlarının çözülmesini istedi.

Engelli Yaşam Evi’nin ne zaman tamamlanacağı konusunda bilgi isteyen Yücetürk, engellilere sağlanan maddi yardımın iyileştirilmesini talep etti.

Ulaşım konusunda, başta rampa ve kaldırımlar olmak üzere, düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Yücetürk, engellilere sağlanan KDV muafiyetleri konusunda da daha eşitlikçi bir anlayışla hareket edilmesini istedi.

Engelliler Değerlendirme Tüzüğü’ne 1994’te “diğerleri” kelimesinin eklendiğine işaret eden Yücetürk bu değişiklikle engellilerden çok, hastaların engelli haklarından yararlandığını anlatarak, bu durumu eleştirdi.

SANER: “REHABİLİTASYON MERKEZİNE YENİ ARAÇ ALINACAK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner ise Yücetürk ve beraberindeki heyete, ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti ve göreve geldikleri günden bu yana federasyonla işbirliği halinde çalıştıklarını anlattı.

Engelli Yaşam Evi’yle ilgili süreci anlatan Saner, kendileri göre geldiğinde inşaatın durmuş noktada olduğunu hatırlatarak ara emri nedeniyle yaşanan 90 günlük gecikme dolayısıyla firmaya 3 aylık ek süre vermek durumunda kaldıklarını söyledi.

18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ndeki bireylerin ulaşımı için iki yeni araç alınacağını kaydeden Saner, yeni bir rehabilitasyon merkezi açılmasının da gündemde olduğunu ifade etti.

KDV muafiyetleri konusundaki sıkıntıların çözülmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade eden Saner, federasyonun her türlü sorununda kendisine ulaşabileceğini kaydetti.

(DOĞ/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

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