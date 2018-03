Saner:“dünya Standartlarına Uygun Bir Havaalanını Acımasızca Eleştireceğimize, Denetimlerdeki İhmalimizi Sorgulamalıyız”

Lefkoşa, 14 Ocak 16 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner, Ercan Havalimanı ile ilgili tartışmaları eleştirerek, “Dünya standartlarına uygun bir havaalanını acımasızca eleştireceğimize, denetimlerdeki ihmalimizi sorgulamalıyız” dedi.

Saner yazılı açıklamasında, çok büyük bir kapasiteyle çalışan alanın, özelleştirmeye karşı olan bazı siyasilerin çıkarlarında dolayı gündeme getirildiğini savundu.

Birçok kişinin bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmasından dolayı sıkıntılar yaşandığını kaydeden Saner, ülkenin yatırıma ihtiyacı olduğunu ancak ülkeye gelen yatırımcıların nerdeyse kovmaktan beter edildiğini belirtti.

Her sıkıntıda Ercan ihalesinin gündeme getirilmesine de anlam veremediğini kaydeden Saner, 2010’a kadar her yıl zarar eden alanın bugün bir şirket tarafından idare edildiğini ve devletin cebine de para girdiğini söyledi. Saner, “Bu ihaleyi kazanan T&T 250 milyon Euro yatırım yapacak. Bunun 100 milyon Euro’su devlet bütçesine yatacak. Yüzde 47.8 kar payını devlete verecek. Her yıl da vergisini ödeyecek” dedi.

Yap işlet devret modelinin verimli ve sürdürülebilir bir model olduğuna dikkat çeken Saner, Türkiye’ye bakıldığı zaman havalimanlarının yap işlet devret modeli olduğunu dile getirdi. Saner, bu durumun Ercan için de geçerli olabileceğini dile getirdiklerini böylelikle Ercan’da gelir paylaşımı yöntemi uygulandığını ifade etti.

Saner, şöyle devam etti:

“Şu anda sorulması gereken iki buçuk yıl zarfında denetleme adına ne yapıldığıdır, esas sorulması gereken budur. Devlette ihale açacaksınız, sonra iptal edeceğim diyeceksiniz, ondan sonra açılacak ihalelere hiçbir yabancı gelmeyecek, gelmeye korkacaktır. Bu kadar Dünya standartlarına uygun bir ihaleyi ve havaalanını acımasızca eleştireceğimize, yapmamız gereken denetimleri yapacağımıza durmadan sorguluyoruz. Kaldı ki, şartnamenin 4-5 yerinde bu ihalenin Devlet tarafından denetleneceği yazılıdır. Bunu görmezden gelemeyiz”.

Bakanlık döneminde Ercan’ın kapasitesinin iki katı çalışmaya başladığını hatırlatan Saner, alt yapı konusunda Türkiye ile temaslar sürdürdüklerini ve uluslararası bir Ercan’a sahip olmak için cesur adımlar attıklarını ekledi.

(FEZ/GUR)