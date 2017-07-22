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22 Temmuz 2017 Cumartesi 06:10

SANER: SON BİR YILDA ASGARİ ÜCRETE % 26 ARTIŞ YAPILDI

SANER: SON BİR YILDA ASGARİ ÜCRETE % 26 ARTIŞ YAPILDI
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SANER: SON BİR YILDA ASGARİ ÜCRETE % 26 ARTIŞ YAPILDI 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, 2 bin 175 TL olarak belirlenen yeni asgari ücret hakkında yaptığı yazılı açıklamada, son bir yılda hükümetin asgari ücrete yüzde 26 oranında artış yaptığını belirtti.

Bakan Saner, bugünkü toplantıda, devlet kanadı tarafından; işçi ve işveren taraflarına, 2017 yılının ilk altı ayındaki hayat pahalılığı oranı doğrultusunda, yürürlükte olan asgari ücrete yüzde 7.68 oranında artış yapılmasının önerildiğini belirterek, İşveren tarafının olumsuz, işçi ve devlet tarafının ise olumlu oyu neticesinde, oy çokluğuyla asgari ücretin brüt 2 bin 175 TL olmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Saner, hükümetin göreve geldiği günden itibaren, asgari ücrete Haziran 2016’da 104 TL, Şubat 2017’de 186 TL ve bugün 155 TL olmak üzere; toplamda 445 TL artış yaptığını vurguladı.

Bakan Saner, “bakanlığımızın Özel sektörde istihdamın desteklenmesi için yeni ve sevindirici birçok çalışması vardır. Hedefimiz özel sektörü cezbedici hale getirerek yerel işgücü istihdamını teşvik etmektir. Bu teşvik projelerimizi çok kısa bir süre içinde halkımızla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

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