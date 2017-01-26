SANER: `SIKINTILARI BELİRLEDİK, ÜZERİNE GİDECEĞİZ`

SANER: “YAPI DENETİMİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONULARINDAKİ SIKINTILARI BELİRLEDİK, ÜZERİNE GİDECEĞİZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, yapı denetimleri ile iş sağlığı ve güvenliği konusundaki sıkıntıları belirlediklerini kaydederek, çözümü için yasal düzenlemeler ve uygulanacak teşviklerle konunun üzerine gideceklerini söyledi.

Saner, “Yaşanan her iş kazasında önlem almak için göreve çağrılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmak istemiyorum” dedi.

Ersan Saner, hükümetin çalışmaları hakkında bilgi verirken, hükümet ortakları arasında bir sıkıntı olmadığını da yineledi. Saner, "Hükümette ufak tefek sorunlar olabilir. Herkesin aynı fikri taşıması mümkün değildir. Herkesin farklı görüşleri olabilir ama önemli olan ortak paydada buluşmaktır" diye konuştu.

“Biz görev için buradayız ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Görevde olan herkes eleştirilebilir. Eleştirileri dikkate alıp değerlendirerek, doğruları belirleyerek ilerlemeye devam edeceğiz" diyen Saner, hükümetin ciddi bir sıkıntısı olmadığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner, Kıbrıs TV’de katıldığı televizyon programında çalışma yaşamı ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik programla ilgili soruları da yanıtlayan Saner, şöyle konuştu:

"Protokol 2016-2018 yıllarını kapsıyor. Tabi ki bizler hükümet olarak mayısta göreve geldik. Göreve geleli 8 ay oldu. Yapamadığımız bir takım uygulamalar olabilir. Bunun nedenleri vardır ancak şunu net söyleyebilirim ki bu konuda emin adımlarla ve hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Örneğin göreve geldikten sonra çalışma ve muhaceret yaşamı ile ilgili bir yasa gücünde kararname çıkardık. Daha sonra bu kararnameyi çalışma ve muhaceret affı olarak yasallaştırdık. En büyük sorun burada çalışan bir işçinin sosyal yatırımları yapılmadığı zaman çalışma izni yenilenmiyordu. Çalışma izni yapılmayan herhangi bir kişi de yaptığımız denetimlerde yakalanıp hemen ülkeden ihraç ediliyor ve ülkeye hiç bir şekilde geri gelemiyordu. Artık son af diyoruz çünkü affı gerektirecek düzenlemeleri ortadan kaldırdık. Yasayı öyle bir düzenledik ki hem işçiyi uyarıyoruz hem de işverene sorumluluklarını hatırlatıyoruz.”

“HER 3 ÇALIŞAN 1 EMEKLİYİ ÖDEMELİ… EMEKLİ SAYIMIZ 1 YILDA 1344 ARTARAK 34 BİN 707 OLDU”

Programdaki hedeflerden birinin de her üç çalışanın bir emekliyi ödemesi yönünde olduğunu ifade eden Bakan Saner, "Göreve geldiğimizde 89 bin 462 sigorta mükellefine karşılık 33 bin 363 emeklimiz vardı. Şu anda 92 bin 976 sigorta mükellefine bulunmakla birlikte emekli sayımız 1 yılda 1344 kişi artarak 34 bin 707 oldu. Çıkardığımız çalışma affı ile çok ciddi bir Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımı gerçekleşmiş ve gerçekleşecektir. Tüm bunları düşündüğümüzde her yıl binde 2 olarak artan grafiğimiz bu yıl yüzde 1.6 olarak artmıştır. Çalışanın emekliyi ödeme katsayısı, yılda binde 2 artarken bu yıl yüzde 1.6 oldu. Bu ciddi bir artıştır ve ekonomik program hedeflerine adım adım yaklaşmak demektir” dedi.

Saner konuşmasına şöyle devam etti:

"Sigorta yatırımlarının yüzde 65’i asgari ücret üzerinden yatırılıyor. Göreve geldiğimizde asgari ücret 1730 TL idi. Ancak bu yüzde 65 mükelleften 1730 TL üzerinden prim toplayıp ortalama 2205 TL maaş ödeniyordu. Bu bir sorun. 12 prim toplayıp 13 maaş ödüyoruz, bu da sistemde ciddi bir açık oluşturuyor dediğimiz için eleştiriler geldi. Bizim derdimiz 13. maaşı ödememek değildi. Bizim derdimiz, prime esas kazancı ortaya koymak, denetimlerimizi ve dolayısıyla çalışan sayısını arttırıp bunu karşılayabilecek duruma getirmekti. Bu yıl sigortalı sayımız 8 bin 124 kişi arttı. 2008 yılı itibariyle yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası ile sigortalı sayısı kademeli olarak artacak devlette çalışan da özel sektörde çalışan da sosyal sigortalardan emekli olacağından Sosyal Sigortalar için ciddi bir gelir ve bütçemiz için ciddi bir destek olacak. Çalışan kesimin kayıt altına alınması amacıyla bilgisayar sistemleri üzerinden denetlenmesiyle de vatandaşımız rahatlayacak."

ELEKTRONİK ÇALIŞMA İZİN KARTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde tanıtımı yapılacak çalışma izin kartı uygulaması hakkında da bilgi veren Bakan Ersan Saner şu açıklamayı yaptı:

"Bir işçi ülkeye getirileceğinde önce Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne sosyal güvenlik yatırımlarının yapılıp yapılmadığı konusunda gerekli belgeleri toplamak için gider. İki daire de bakanlığımıza bağlı. Vatandaşlarımızın dairelerimiz arasında koşuşturmasını istemiyoruz. İnsanlarımızı koşuşturmak yerine bilgisayarları konuşturmak temel hedefimizdir. Onları elektronik çalışma izin kartı ile kayıt altına alacağız. E-devlet Sayın Başbakanımız Hüseyin Özgürgün’ün elektronik imza tanıtımı ile resmen başladı. Tam olarak yürürlüğe girene kadar biz e- bakanlığı bir an önce hizmete alıp e -devlet yürürlüğe girdiğinde doğrudan oraya entegre edeceğiz. İş için başvuran ve ülkeye gelmek için ön izin alan çalışanların tüm kayıtlarının bulunduğu, kendi yatırımlarını kontrol edebileceği bir ağ için çalışıyoruz. Önemli olan vatandaşımıza ne kadar kolaylıklar yaratabiliriz, onlar da bize ne kadar kolay ulaşabilir. Vatandaşımıza evinde otururken forumlarla müracaat etme imkanı adım adım yaratacağız. Bunların yanında bakanlığın, tüm daireleri ile birlikte yer alacağı çağdaş bir hizmet binası için de bu yıl bir proje yarışması açmayı hedefliyoruz."

GİRNE SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NDEKİ GREV

Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde yaşanan grevle ilgili sendikacılara da serzenişte bulunan Bakan Saner, "Grev yapacaksanız yapın ama ayın 20’sinde Sosyal Sigortaların para toplama gününde yapmayın. Yarın değil öbür gün emeklileri ödeyeceğiz. Emekliyi ödeyemeyeceğimiz için yüzde 20’den para borçlanmamız lazım. Şimdi biz mecburen bu sıkıntımızdan dolayı vatandaşımızı da mağdur etmek istemediğimiz için gecikme zammı almadan diğer şubelerimizden bu yatırımları topluyoruz. Biz sizi anlıyoruz. Ama bu grevi ayın 20’sinde yaptığınızda bu yükün üstüne bir kambur ekliyorsunuz. Çalıştığımız kuruma sahip çıkmamız lazım. Kim haklı kim haksız bunu tartışmıyorum. Bu kurum bu zararı kendi borç hanesine yazdırdığında haklı ya da haksız olmamız neyi değiştirir? Kimseye grev yapmayın grev hakkınızı kullanmayın demiyorum ama daha hassas ve dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı birçok dairede sıkıntıların olduğunu belirten Saner, İskele’deki hizmet binasının en kısa sürede modern bir binaya taşınacağını bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde açılan 3 sigorta müfettişi münhalinde alınan personeli Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gönderdiklerini, buraya her gün Lefkoşa’dan bir de odacı ve temizlikçi gittiğini ifade eden Bakan Saner, dairedeki sorunu aşmak için girişimlerini sürdürdüklerini anlattı.

"İNŞAATLAR DENETLENSE YÜZDE 99’U DURUR" BEYANI

Kamuoyunda gündem olan "İnşaatlar denetlense yüzde 99’u durur" açıklaması ile ilgili de konuşan Bakan Saner "Bu beyandan pişman değilim. Programda ifade edilen genel denetimle yapı denetimi ile iş sağlığı ve güvenliği konusu yanlış anlaşıldı. Genel denetimden kastettiğim yapı denetimi ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği denetimidir" ifadelerini kullandı.

Saner, açıklamasında genel denetimden söz ettiğini ancak “inşaatlar” diye yayımlandığını da kaydetti.

Avrupa Birliği’nde her yüz bin çalışanda ölüm oranlarına bakıldığında bu oranın 2.3 kişi/yıl olduğuna dikkat çeken Saner, KKTC’de 2016 yılının ilk 6 ayında 3 kişinin iş kazasında hayatını kaybettiğini belirtti.

Saner "Durum tespiti yapacak olursak, dünyada her gün, her 15 saniyede bir, yılda yaklaşık 6 bin 300 kişi iş kazasında hayatını kaybediyor. Biz kötünün iyisi durumdayız. Çok iyiyiz de demiyorum. İğneyi kendime de batırıyorum. Bu durum tespitinden sonra mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü’nü, Mimarlar Odası’na ve İnşaat Mühendisleri Odası’na göndererek yapılması gereken değişikliklerle ilgili önerilerini istedik. İki örgütümüzün de önerilerini dikkate alarak ilgili mevzuatta yapı denetimi ve yapı malzemesinin tanımını yeniden düzeltmemiz lazım. 40 yılı 40 günde düzeltmemiz mümkün değil. Bu tüzük çıktığı 1998 yılından beri aynı. Hiç değiştirilmemiş. Yapılacak değişiklikler ile Başsavcılık’tan görüş alındıktan sonra Bakanlar Kurulu’ndan geçecek ve yasallaşacak" diye konuştu.

İş sağlığı ve güvenliğinde esasın yapı denetiminden geçtiğinin altını çizen Saner, “İnşaatın esas müelliflerinin, kontrollük hizmetini vermesi gerekirken, mimar ve mühendis ortada yok, birçok inşaatta müteahhit yok ancak biz sorumlu bulmaya çalışıp iş sağlığı ve güvenliğini konuşuyoruz. Tüm bu konulara yasal sorumluluk getireceğiz” dedi.

Ersan Saner, bakanlığa gelince inşaatlardaki denetimlerle ilgili bir durum tespiti yaptıklarını ve en öncelikli iş olarak inşaatların yapı denetiminde ve iş sağlığı ve güvenliği konularındaki sıkıntıları belirlediklerini kaydederek yasal düzenlemelerdeki sıkıntıların çözümü ve uygulayacakları teşviklerle tam bir düzenleme ile konunun üzerine gideceklerini söyledi.

İnşaatlarda en büyük problem olan yapı iskelelerinin kurulması aşamasında profesyonelliği getireceklerini ifade eden Saner, “Ekonomi Bakanımız ile görüştüm, inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliğini hükümet olarak teşviklendirerek kredilendireceğiz” diye konuştu.

“Çok net söylüyorum. Yaşanan her iş kazasında önlem almak için göreve çağrılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmak istemiyorum” da diyen Saner, iş sağlığı ve güvenliği konusunda önlem almakta kararlı olduklarını, devlet olarak destek vereceklerini vurguladı.



