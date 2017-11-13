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13 Kasım 2017 Pazartesi 09:45

SANER, PLANLADIKLARI PROJELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SANER, 16 AYLIK İCRAATLARI VE PLANLADIKLARI PROJELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

SANER, PLANLADIKLARI PROJELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, basın toplantısı düzenleyerek bakanlığın 16 aylık icraatları ve planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Bakanlık binasında, daire müdürlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Saner, bir süredir düzenledikleri basın toplantılarıyla verdikleri hizmetleri ve planlanan yenilikleri duyurmaya çalıştıklarını belirtti.

Verilen hizmetlerin kalitesi arttıkça vatandaşların yaşam kalitesinin de arttığına işaret eden Saner, halka uzun vadede sırasıyla anlatılması planlanan projelerin erken seçim nedeniyle peş peşe tanıtıldığını söyledi.

Saner, 15 gün içerisinde; gençlere ve engellilere istihdam desteği, sosyal sigortaların sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, kadın çalıştayı ardından hazırlanan eylem planı ve son olarak ihtiyaçlı kişilere 100 TL elektrik ile su yardımının karara bağlandığını hatırlattı.

Saner bugünkü basın toplantısının amacının, bakanlığın 2018 yılı içinde kazandırmayı planladığı hizmet projeleriyle ilgili bilgi vermek olduğunu söyleyerek, “niye bunlar hep son güne kaldı?” şeklinde eleştiriler aldığını ancak 16 aylık görev süresi içinde tamamlanan da hazırlanıp bitirilmeyen projeler bulunmasının normal olduğunu kaydetti.

Yaptıklarının seçime yönelik olması halinde 1. Etabı tamamlanan Engelsiz yaşam evinin açılışını yapıyor olacağını dile getiren Saner, 2. Etap için de projelerin tamamlandığını ihale aşamasına gelindiğini söyledi. Saner, 1. etabın bakanlığın kaynaklarıyla 5,9 milyon TL’ye mal olduğunu, 2. Etabın da TC yardımlarıyla 3,5 milyon TL civarında olacağını anlattı.

Uzun yıllardır kangren haline gelmiş ve artık son noktaya gelen Lapta Huzurevi projesi hakkında da bilgi veren Saner, 60 kişi kapasiteli binanın maliyetinin 7 milyon TL olacağını söyledi. Saner, proje hizmeti almak adına bugün itibariyle başvuru yaptıklarını belirtti.

Saner, 2018 yılında İskele’de bakanlığına bağlı 4 birimin yer aldığı bina ve Karpaz’da 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezi yapılmasını da öngördüklerini söyledi.

20 yıldır yapılması beklenen Sosyal Sigorta Dairesi’nin ve hatta tüm bakanlık birimlerinin tek çatı altında konumlanabileceği bir bina projesinin hazırlıklarını da yaptıklarını anlatan Saner, İçişleri Bakanlığı’nın kuzeyindeki alana yapılması planlanan binanın projesiyle ilgili bilgi verdi.

Saner, görev süresince hazırladıkları yasa, tasarı ve tüzüklerle ilgili de açıklamalarda bulundu. 
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