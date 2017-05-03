Saner İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

“NİSAN AYI İTİBARIYLA 441 İŞYER DENETLENDİ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısı ile mesaj yayımladı.

Saner, mesajında, Nisan ayı itibarıyla 4 ayda 5 ilçede 441 işyerinin denetlendiğini 17 inşaat alanında iş sağlığı ve güvenliği denetimi gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bakan Saner, dünyada iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle her gün yaklaşık 6 bin 300 kişinin her 15 saniyede de bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, zehirli maddelerden dolayı 651 bin işçi ve asbest yüzünden de 100 bin kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, 2011 yılından bugüne kadar ülkede meydana gelen iş kazalarında 41 çalışanın hayatını kaybettiğini belirtti.

İş sağlığı ve güvenliği konusunun, çalışma hayatının düzenlenmesi ve çalışanlara sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılması için en önemli etkenlerin başında geldiğini kaydeden Saner, bir işçinin alınabilecek basit önlemlerle sağlıklı bir ortamda ve rahatça çalışması sağlanması gerekirken işçinin herhangi bir iş kazasında hayatını kaybetmesinin ya da yaralanarak engelli durumuna düşmesinin kabulünün mümkün olmadığını belirtti.

Saner mesajını şöyle sürdürdü:

“İnsan hayatının ne kadar değerli olduğunun bilincinde olan Bakanlığımız, İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna büyük önem vermektedir.

Ülkemizde bulunan inşaatlarda genel denetimi sağlamadan veya yapı denetimi olmadan iş sağlığı ve güvenliği denetiminden bahsetmemiz mümkün değildir.

Hükümet olarak göreve gelir gelmez, çağın gereksinimlerine cevap veremeyen İnşaat Tüzüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi için başlattığımız adımlar devam etmektedir. 28 Eylül 2016 tarihinde Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası Birliği’ne bağlı , Mimarlar Odası , İnşaat Mühendisleri Odası , Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası ile yaptığımız çalışmalar , konuya gösterdiğimiz hassasiyetin bir sonucudur.

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ile işbirliği içinde , ilgili sivil toplum örgütlerinin de görüşleri alınarak "ben yaptım oldu değil biz yaptık" mantığı ile harekete geçen Bakanlığımız tarafından ilgili tüzüklerin yenilenmesiyle, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, günümüzün ihtiyaçlarına ve dinamizmine uyum sağlayacak bir yapıya kavuşturulacaktır”

Saner, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanarak revize edilen "Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İş Birliği Anlaşması” ve buna bağlı olarak çok uzun zamandan beridir tecrübe paylaşımı adına yapılan görüşmeler çerçevesinde, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında iki ülke arasında iş sağlığı ve güvenliği denetimleri konusunda önemli adımlar atıldığını da dile getirdi.

“ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN KOLAYDIR”

Saner, “önlemek ödemekten kolaydır” sloganı ile hareket eden Bakanlığın bu konuda gerek yasal düzenlemeler gerekse sektörün sübvansiye edilerek sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için kredi imkanı yaratarak İş Sağlığı ve Güvenliği’nin en sağlıklı bir şekilde uygulanması için çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürdüğünü ifade etti.

Saner, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin işveren ve çalışanlar başta olmak üzere toplumun tüm katmanlarında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için, hafta kapsamında ; Bakanlık, Kıbrıs Türk İnşaat Encümenliği ve İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri işbirliğinde, 10 Mayıs’ta " İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri " adıyla bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini kaydetti.

Saner, “İnsan hayatını herhangi bir tedbirsizliğe ve ihmale kurban vermek istemiyorsak, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini arttırmak, bu konuda gerekli yasal adımları atmak, toplumdaki eğitim ve bilinç düzeyini arttırmak zorundayız” dedi

İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde, iş ortamında var olan tehlikeleri yok ederek risklerin minimize edilmesi ile, çalışanı iş kazalarından, meslek hastalıklarından korumak amacıyla devletin son yıllarda yapmış olduğu yasal düzenlemelere azami ölçüde uymayı , hem yasal hem de vicdani bir sorumluluk olarak görmeleri gerektiğini vurgulayan Saner, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nın çalışma hayatı için farkındalık yaratmasını dileyerek, tüm çalışanlara iş kazalarının en aza indiği, huzur ve güven içinde çalışabilecekleri bir iş yaşamı temenni etti.