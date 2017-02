SANER: “İŞ KAZASININ YAŞANDIĞI ŞANTİYE KAPATILDI”

SANER: “İNŞAAT TÜZÜĞÜ ÇALIŞMALARI EN ERKEN ZAMANDA SON ŞEKLİNİ ALACAK”

“İŞ KAZASININ YAŞANDIĞI ŞANTİYE KAPATILDI”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, inşaat tüzüğü çalışmalarının en erken zamanda son şeklini alarak yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Cumartesi günü İskele’ye bağlı Çayırova Köyü’nde yaşanan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan inşaat kazasına da değinen Bakan Saner, ilgili şantiyenin kapatıldığını söyledi.

Saner, Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Başkanı Türker Aktaç ile Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal’ı kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iş sağlığı ve güvenliği ile önlemlerin ele alındığı ziyarette, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Aysal iş sağlığı ve güvenliğinin ileriye götürülmesi hususunda inşaat sahalarında farkındalığın oluşturulması ve iş sağlığı güvenliği eğitiminin eş zamanlı yapılmasının önemine dikkat çekti.

Yapı denetimi olmadan iş sağlığı ve güvenliğinin yerleşmesinin mümkün olmayacağının altını çizen Aysal, etkin iş güvenliği uygulamasının yapı denetimi içerisinde sahada risk analiziyle mümkün olacağına ve sorumlu mimar mühendisin de sahada olmasının gerekliliğine işaret etti.

İnşaat alanında disiplinin sağlanmasının ve iş sağlığı güvenliği mevzuatının uygulanmasının yapı denetimi ile mümkün olacağına vurgu yapan Aysal, yerel yönetimlerin de kendi bölgelerinde yapı denetimi konusunda destek vermesi gerektiğini savunarak, kaçak inşaatların ülkede büyük sıkıntı yarattığını; kaçağı engellemek ve mücadele etmek için yapı denetiminin önemli rol oynadığını vurguladı.

Mimarlar Odası Başkanı Aktaç ise konuşmasında, iş sağlığı ve güvenliğinin yapı denetimsiz düşünülemeyeceğini önemle vurgulayarak, Çalışma Bakanı Saner’in yapı denetimi ile ilgili çalışmalarına tam destek belirtti.

İş sağlığı ve güvenliğinden bahsedilebilmesi için, yapı işlerinin, yeterliliği bulunan kişilerin teknik gözetimi ve sorumluluğunda yürütülmesi gerektiğini anımsatan Aktaç, projesine uygun olarak yapıların yapım sürecinin her aşamasında kontrol mühendisleri ve mimarları tarafından kesintisiz ve etkin bir şekilde kontrol edilmesi ve yapı denetim sisteminin uygulanması için Çalışma Bakanlığı ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Yerel yönetimler ve mülki idareler başta olmak üzere ülkenin her yerinde yapı denetiminin iş sağlığı ve güvenliği için olmazsa olmaz olduğunu kaydeden Aktaç, sağlıklı yapıların ortaya çıkabilmesi için ilgili müteahhidin kontrolünün başından sonuna kadar olması gerektiğini savundu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın yürürlüğe girdiği 2008 yılından beri, bu alanda bir yol kat edilmediğini ifade eden Aktaç, iş güvenliği denetimlerinin rayına oturtulması ve yapı denetiminin sağlanması amacıyla Bakan Saner öncülüğünde sürdürülen mevzuat çalışmalarına Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner de, daha önce Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yaparken de inşaatlarda genel denetimin sağlanması amacıyla adım attıklarını hatırlattı.

Yapıdaki malzemenin kalitesinden yapı denetiminin ne olması gerektiğine kadar her aşamada yasal mevzuattaki eksiklerin giderilmesi için ilgili sivil toplum örgütlerini 28 Eylül 2016 tarihinde Bakanlık’ta toplantıya çağırdığını anımsatan Bakan Saner, iki odanın da hem iş sağlığı ve güvenliği hem de 1988 yılında yürürlüğe giren inşaat tüzüğü ile ilgili görüşlerini kendilerine ilettiklerini belirtti.

Bakan Saner, inşaat tüzüğü çalışmalarının en erken zamanda son şeklini alarak yürürlüğe gireceğini ve değişen şartlara uygun olarak halkın kullanıma sunulacağını ifade etti. Yapı denetiminin olmadığı yerde iş sağlığı ve güvenliğinin aranmasının mümkün olmayacağını vurgulayan Saner, inşaatı tasarlayan mimar, inşaat mühendisi ve şantiye şefinin olmadığı yerde iş sağlığı ve güvenliğinden bahsetmenin kolay olmadığını söyledi.

Bakan Saner, “Yaşanan her iş kazasından sonra anılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmayacağım. Her can bizim için değerlidir. İş kazalarının önlenmesi için Bakanlık olarak ilgili sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle gerekli her türlü önlem alınacaktır” şeklinde konuştu.

Cumartesi günü İskele’ye bağlı Çayırova Köyü’nde bulunan “Premix” isimli hazır beton şantiyesinde yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili de açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, olayın duyulmasından hemen sonra, Bakanlığa bağlı Gazimağusa Çalışma Dairesi Bölge Amiri’nin olay yerine giderek, uzman polis ekipleri ile birlikte incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Bakan Saner konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden Bangladeş uyruklu 39 yaşındaki İdris Dhali’nin çalışma izinli olduğu tespit edilmiştir. Yaşanan üzücü olay sonrasında şantiye, Çalışma Dairesi tarafından kapatılmıştır. Bakanlığımız konuyu yakından takip etmekte olup daha ayrıntılı açıklamayı, ilerleyen günlerde Çalışma Dairesi uzman ekipleri ve polis uzman ekiplerinin incelemesini sonuçlandırmasının ardından ivedi ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacaktır.”