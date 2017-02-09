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09 Şubat 2017 Perşembe 15:03

Saner, İİT’nin “Aile Değerlerini Ve Evlilik Müessesesini Koruma” Konulu Toplantısına Katıldı

Saner, İİT'nin 'Aile Değerlerini Ve Evlilik Müessesesini Koruma” Konulu Toplantısına Katıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 57 ülkenin katılımıyla düzenlenen “Aile Değerlerini ve Evlilik Müessesesini Koruma” konulu toplantısına katıldı.

Cidde kentinde bu yıl ilk kez düzenlenen bakanlar konferansında konuşan Saner, “Bugüne kadar gözlemci üye olarak katıldığımız konferanslarda ilk kez ülkemizin Turkish Republic of Northern Cyprus ismi ile anılması önemli. Teşekkür ederiz” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi veren Saner,  KKTC’deki evlilik/aile kurumu, aile birliğinin ve bütünlüğünün sağlanması için yapılan çalışmalar, yardımlar ve yasal düzenlemeler hakkında da İslam üyesi ülkelerin bakanlarına detaylı bilgi aktardı.

Açıklamaya göre, Kırgızistan, Burnei Sultanlığı, Azerbaycan ve diğer İİT üyesi ülkelerin bakanları ile konferans çerçevesinde görüş alışverişinde de bulunan Saner, Kıbrıs konusu hakkında da bilgi verdi.

Konferans çerçevesinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)  Genel Sekreteri Dr. Yuosef Bin Ahmed Al-Othaimeen ile de görüşecek Saner’in  yarın  adaya döneceği kaydedildi.

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