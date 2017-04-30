Saner: “Güçlü Ve Başarılı Bir Toplum Hedefine İşçi-İşveren Uyumunu Sağlayarak Ve Çalışan Haklarına Saygı Gösteren Anlayışla Ulaşabilir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, güçlü ve başarılı bir toplumun hedefine ancak, işçi-işveren arasındaki uyumu sağlayarak ve çalışan haklarına saygı gösteren, daha özgür, daha adil, daha katılımcı bir anlayış ve bu anlayış temelinde şekillenen bir çalışma hayatı ile ulaşılabileceğini kaydetti.

Saner, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü " dolayısıyla mesaj yayınladı.

Saner mesajında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, her çalışanın, insan onuruna yakışır bir ücrete, sosyal güvenliğe ve çalışma koşullarına sahip olmasının en önemli görevlerini oluşturduğunu ifade etti.

Bakanlığı’nın çalışanlara sosyal güvenlik alanında yeni düzenlemeler yaratmak için attığı adımları anlatan Saner, “Bakanlığımızın yerel işgücü istihdamının arttırılması, özellikle genç ve kadın istihdamının desteklenmesi ve çalışanların çalışma koşullarının iyleştirilmesine yönelik çalışmaları hız kesmeden sürmektedir. Bu konuyla ilgili, yerel istihdamı teşvik edecek destek projesi , 1 ay içerisinde vatandaşlarımızla paylaşılacaktır” dedi.

Saner, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasını öngören İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının, günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve yasal eksikliklerinin giderilmesi yönündeki çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini de ifade etti.