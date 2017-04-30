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30 Nisan 2017 Pazar 10:33

Saner: “Güçlü Ve Başarılı Bir Toplum Hedefine İşçi-İşveren Uyumunu Sağlayarak Ve Çalışan Haklarına Saygı Gösteren Anlayışla Ulaşabilir”

Saner: 'Güçlü Ve Başarılı Bir Toplum Hedefine İşçi-İşveren Uyumunu Sağlayarak Ve Çalışan Haklarına Saygı Gösteren Anlayışla Ulaşabilir”
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Hamza Ersan Saner, güçlü ve başarılı bir toplumun  hedefine ancak, işçi-işveren arasındaki uyumu sağlayarak ve çalışan haklarına saygı gösteren, daha özgür, daha adil, daha katılımcı bir anlayış ve bu anlayış temelinde şekillenen bir çalışma hayatı ile ulaşılabileceğini kaydetti.

Saner, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü "  dolayısıyla mesaj yayınladı.

Saner mesajında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, her çalışanın, insan onuruna yakışır bir ücrete, sosyal güvenliğe ve çalışma koşullarına sahip olmasının en önemli görevlerini oluşturduğunu ifade etti.

Bakanlığı’nın çalışanlara sosyal güvenlik alanında yeni  düzenlemeler yaratmak için attığı adımları   anlatan Saner, “Bakanlığımızın yerel işgücü istihdamının arttırılması, özellikle genç ve  kadın istihdamının  desteklenmesi ve çalışanların çalışma koşullarının iyleştirilmesine yönelik çalışmaları hız kesmeden sürmektedir. Bu konuyla ilgili, yerel istihdamı  teşvik  edecek  destek projesi ,  1 ay içerisinde  vatandaşlarımızla paylaşılacaktır” dedi.

Saner, çalışanların sağlık ve güvenliğinin  korunmasını öngören İş Sağlığı ve Güvenliği  mevzuatının, günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve  yasal eksikliklerinin giderilmesi yönündeki çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini de ifade etti.

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