Saner, engelli haklarına ilişkin önerilerini reddeden hükümeti kınadı

UBP Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner, engelli haklarına yönelik yaptığı yasa önerilerinin hükümet tarafından reddedilmesini kınadı.



Saner, Çalışma Bakanlığının görev yetki ve sorumluluklarında olan ve kadük duruma düşen 4 yasa tasarısı hakkında yazılı açıklama yaptı.



Saner, “ikisi Sosyal Sigortalar Dairesi ile ilgili, diğeri engelli vatandaşların emeklilik koşullarını kolaylaştırmaya yönelik ve engellilerin kamu görevi ile eşit hak ve adaleti sağlayacak düzenlemeleri içeren” yasa önerilerinin hükümetçe reddedildiğini belirtti.



Hükümetin, “Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Önerisi” ile “7/79 ve 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş Ücret) Ve Diğer Ödemelerinin Düzenlenmesi Yasasına” paralel barem düzenlemesi yapılmasını, ayrıca yüksek lisans, doktora yapan, ikinci üniversite bitiren kamu görevlilerine yapılan artışın engellilere de yapılmasını engellediğini savunan Saner, “Hükümetin şapkası erken düştü” ifadesini kullandı.



Saner “hükümetin bugünkü olumsuz tavrıyla, işe başladıkları tarihte engelli olan bir kimsenin yaşına bakılmaksızın 9 bin gün yatırımları olması halinde dün itibarı ile yaş haddi aranmaksızın emeklilik hakkı tanıyan, 5400 gün yatırımı olan engelli bir bireyin, 55 yaşını doldurmuş olması halinde, 3600 gün yatırımı olanı ise 60 yaşını doldurmuş olmaları halinde yaşlılık aylığı almaya hak kazanacak bir engellinin bu hakkını bir çırpıda ellerinin tersi ile reddettiklerini” iddia etti.

