SANER: “ELEKTRONİK ÇALIŞMA İZİN KARTI YAKINDA"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, elektronik çalışma izin kartı ve e- bakanlık portalının yakında uygulamaya gireceğini açıkladı.Bir televizyon programında yıl içerisinde uygulamaya girecek projeleri ve bakanlığın çalışma alanlarıyla ilgili bilgi veren Saner, 92 bin 976 sigorta mükellefi ve 34 bin 500 sigorta emeklisi olduğunu, belediyelerin sosyal sigortalar kurumuna faizleriyle birlikte 100 milyon TL’ye yakın borcu bulunduğunu da söyledi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, çalışma yaşamında iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin önemine işaret eden Saner, "Denetim çok önemli, ancak her şeyi denetime bağlayacak olursak bu da pek kolay değil. Bugün ülkede kayıtlı çalışan kişi sayısı 100 bin ve 4 dairede toplam 65 müfettiş var. İş kazalarının önüne yalnızca denetimle geçemeyiz" ifadelerini kullandı.İşyerlerininde kendi iş güvenliği önlemlerini alma sorumluluğu taşıması gerektiğini vurgulayan Saner; "Bizler alt yapısını hazırlamadan, devletin ilgili diğer birimleri ile örtüştürmeden AB uyum sürecinde birtakım yasalar çıkarıyoruz fakat arkadan uygulamalar ve bizlerin yapmış olması gereken denetimler eksik kalıyor. Sistem birbirini desteklemezse ve doğrulamazsa, çıkardığınız yasaları destekleyen tüzüklerde sorunlar varsa yaptığınız denetimin ne anlamı kalacak?" diye sordu..Saner, göreve gelir gelmez iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüzük değişiklikleri için ilgili kurumlar ve sivil toplum örgütleri ile biraraya geldiklerini, çalışmaların son aşamaya getirildiğini kaydetti.KKTC’deki çalışma yaşamı konusunda rakamlar veren Saner, çalışanların yüzde 43’ünü yabancı işçilerin oluşturduğunu, 12 bin 500 kayıtlı işsiz olduğunu ve 42 bin yabancı kayıtlı işgücünün bulunduğunu anlattı.Saner, ülkede işsizlik sorunundan çok, farklı iş kollarına genç işsizleri yönlendirememe sorunu bulunduğunu da vurguladı.29 Kasım 2016’dan itibaren geçerli olan Çalışma ve Muhaceret Affı’ndan bugüne kadar 4 bin 500 kişinin bir asgari ücret ödeyerek faydalandığını yineleyen Saner, elde edilen rakamla tahmin edilen rakama ulaşıldığını kaydetti.Saner, 27 Ocak’ta sona erecek affın henüz müracaat etmeyenler için son şans olduğunun da altını çizerek, bu tarihten itibaren yapılacak denetimlerin daire müfettişleri ile değil bakanlık olarak yapılacağını, denetimlere Çalışma, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalar Dairesi müfettişlerinin birlikte çıkacağını ifade etti.Bakanlığının projeleri hakkında da bilgi veren Saner, Çalışma Bakanlığı ile AB yetkilileri arasında istihdam sayısının belirlenmesi ve bakanlığın yaptığı istihdamın internet üzerinden yürütülmesi için sürdürülen; ‘VETLAM 1’ ve ‘VETLAM 2’ projelerinin olduğunu söyledi.Saner, Avrupa Birliği ile koordineli çalışmaya olumlu bakıtıklarını ancak sonuç alma konusunda bir takım sıkıntılar yaşadıklarını da kaydetti."Çalışanların işyeri denetimlerinde pasaportunu göstermesi çok kolay değil. çalışma izni kartı taşımak daha kolay. Çalışanın sosyal haklarının ödenip ödenmediğini denetlemek amacıyla elektronik bir çalışma izin kartı uygulaması hazırladık ve hayata geçirmek için gün sayıyoruz. Bakanlıkta bir çığır olacak. Artık hiç kimsenin önizinle bir işçi getirmek için sosyal sigorta ve ihtiyat sandığından borcu yoktur yazısı almak için Lefkoşa’nın bir bölgesinden diğer bölgesine gidip en az 1.5 gün harcamasına gerek kalmayacak.""İnsanları koşuşturmak yerine bilgisayarları konuşturmayı yeğliyoruz" diyen Saner, hayata geçirilecek elektonik çalışma izni kartı uygulamasının nasıl olacağı hakkında da bilgi verdi.Çalışma Dairesi’nden bilgisayarların birbirini görmesi suretiyle uygulamanın hayata geçeceğini belirten Saner, sadece problemli işverenlerin ilgili dairelere yönlendirilerek yasal zorunluluklarını yerine getireceğini kaydetti.15 günlük ilan süresi içinde Çalışma Dairesi tarafından işverenlere işletmeleri için eleman getirmeleri amacıyla anında kod verileceğini de anlatan Saner, işverenlerin aldığı kod ile bakanlığın sistemine kayıt olarak, aradığı işçinin özelliklerini bildirebileceğini anlattı.Çalışanların da Bakanlık tarafından kendilerine verilecek kodlarla sosyal güvenlik yatırımlarını kontrol edebileceğini belirten Saner, çok kısa süre içinde hayat bulacak e- bakanlık portalı ile çalışana göre iş, işe göre çalışan uygulamasının sağlanacağını ve sürelere göre işçi kartlarının da farklı renklerde olacağını belirtti.Saner, bir ay içerisinde bu konuda bilgi vereceklerini ifade ederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 7 aylık çalışmasının ürünü olan yeni projeleri adım adım kamuoyu ile paylaşacağını söyledi."Göreve geldiğimizde 89 bin 462 sigorta mükellefi vardı. Yaklaşık 33 bin 300 da emekli. Şu anda 92 bin 976 sigorta mükellefine çıktık ama emekli sayısı 1 yılda 1300 kadar arttı. Emekli sayısı yaklaşık 34 bin 500 oldu. Yapmış olduğumuz çalışma affı ile çok ciddi bir sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımı oluşmuş durumda. Tüm bunları düşündüğümüzde her yıl binde 2 olarak artan grafiğimiz bu yıl yüzde 1.4 olarak artmıştır. Yani çalışanın emekliyi ödeme katsayısı, yılda binde 2 artarken bu yıl yüzde 1.6 dır. Sigortaların ödeme oranı 2.52 iken şu anda 2.68’e ulaşmıştır."Elektronik çalışma izni kartı uygulaması ile Çalışma Dairesi’ne kaydı yapılan işverenin anında Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı Dairesi’nden dosya açacağını, ön izinle ülkeye gelen işçinin 1 ay içerisinde çalışma izninin ve ilgili dairelere kaydının yapılıp yapılmadığının anında kontrol edilebileceğini ifade eden Saner, denetimin bu şekilde etkinleşeceğini söyledi.2017 yılından itibaren 28 belediyenin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borcunun yapılandırılması için tüm belediyelerle biraraya geleceklerini ifade eden Saner, "Sosyal Sigortaların bankalara toplam borcunun 140 milyon TL olduğunu düşünürsek 100 milyon TL sadece belediyelerin sigortalar kurumuna borcu var. Yapılandırma ile bu borcun taksitlendirilerek ödenmesi için belediyelerimizle uzlaşacağız " dedi.Adım adım Sosyal Sigortalar kurumunu hayata döndürmek için çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Saner, 2017 yılı için Maliye Bakanlığı ile bir anlaşma imzaladıklarını ve kurumun faiz giderlerini düşürmek için ciddi önlemler aldıklarını belirtti."Bu ülkede bugüne kadar epey bir sigorta affı yaşandı. Şu anda bize de kamuoyundan baskı var. Bu konuda pozitif giden bir çalışmamız var ancak kimsenin umutlarını kaldırmak istemem. Olursa çok iyi olacak ama olmazsa halkın beklentilerini boşuna çıkarmak istemediğim için şu anda konuşmayı uygun bulmuyorum. Yalnızca primlere dokunmayacağız, faizlerle oynayacağız.""2000 yılından beri 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan asgari ücret sadece 6 kez belirlendi. Geçen yıl asgari ücret Temmuz ayında biz göreve gelir gelmez tespit edildi. Bu yıl 1 Ocak’ tan itibaren geçerli olmak koşulu ile asgari ücreti belirlemek niyetinde olduğumuz için komisyonu çağırdık. Komisyon işçi işveren ve devlet kanadından oluşuyor. Her yıl Kasım ayına kadar Devlet Planlama Örgütü verilerine göre hayat pahalılığı yüzde 7 civarında seyrederdi, hatta Maliye Bakanı bütçe görüşmelerinde bunu belirtmişti. Aralık ayında ne olursa olsun yüzde 7.5 olarak vereceğini söylemişti. Biz de tüm planlamalarımızı buna göre yaptık. DPÖ 2016 Aralık ayı verilerini yüzde 10.19 olarak açıklayınca bizim yüzde 7.5 olarak yaptığımız asgari ücret değerlendirmesi yüzde 10.19’u karşılayamayacağı için yeni verilere göre çalışma yapmak amacıyla toplantıyı erteledik. Bu hafta içerisinde asgari ücretin ne olması gerektiğini taraflarla bir araya gelerek görüşeceğiz."