SANER: “DIŞARIDA ÇALIŞMA YASAĞI BİLİMSEL VERİLERE GÖRE ALINDI. 79 İHBAR GELDİ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, 12-14 temmuz tarihlerini kapsayan 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağının bilimsel veriler ışığında alındığını, bundan sonra da yine veriler ışığında karar üretileceğini belirtti.

Bakan Saner, hava sıcaklıklarını Meteoroloji Dairesi ile uluslararası tanınmış hava tahmin şirketinin ortalama sıcaklık değerlerini dikkate alarak titizlikle takip ettiklerini, yasağın yürürlüğe girdiği günden itibaren, ülke genelinde bu sabah itibarı ile toplam 79 ihbar geldiğini ifade etti.

Saner, dışarıda çalışma yasağının geçerli olduğu üç gün boyunca yapılan denetimlerin rakamlarının pazartesi günü Bakanlık tarafından kamuoyu ile şeffaf bir şekilde de paylaşılacağını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Bakan Saner, bir televizyon programında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Dışarda çalışma yasağı ile ilgili Bakanlığına yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Saner, uzun yıllardır hava sıcaklıklarının aynı olduğunu belirterek, KKTC’nin kurulduğu günden bugüne yalnızca 2015 yılında 3 günlük dışarıda çalışma yasağı ilan edildiğini ifade etti.

Saner, Bakanlığın bu tip kararlar alırken, söylevlere göre değil, bilimsel hava tahmin raporları ve Meteoroloji Dairesi’nin verilerini dikkate alarak hareket ettiğini vurguladı.

Raporlara göre, hava sıcaklıklarının temmuz ve ağustos aylarında mevsim normallerinin üzerine çıkmayacağının görüldüğünü anlatan Saner, raporda sapma olduğu takdirde Bakanlık olarak hemen müdahale ederek önlem alacaklarını kaydetti.

Saner, dün yapılan denetimlerde ilk kez basın mensuplarının da müfettişlere eşlik ettiğini belirterek, Bakanlığın bu konuda da gayet şefaf davrandığını hatırlattı Saner, şöyle devam etti:

“Herkesin bilmesi gereken konu; burada bir yasak konuluyorsa bunun işçilerin sağlığı için olduğudur, ben mesleğim gereği çalışanlarımızın çok değerli olduğunu biliyorum, eminim ki müteahhitlerimiz de aynı bilinçtedir. Müteahhitler Birliği ile de yaptığımız görüşmelerde üyelerine bu konuda çağrı yapılacağı söylenmiş ve bize gelen bilgiye göre de bu çağrılar yapılmıştır. Onlara da teşekkür ediyorum.Burada yasağa uymayanlar tabi ki olabilir. Bakanlık olarak bizim de görevimiz, yasanın Bakanlığa verdiği yetkiye göre önce yasağa uymayan ilgilileri uyarmaya çalışmak olacaktır”.

Saner, Bakanlığa gelen tüm ihbarların, tek tek denetlendiğini, sadece ihbarlara konu olan inşaatların değil genel olarak bir denetim yapıldığını söyledi.

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmelerle ilgili de açıklamalar yapan Saner, "Bizim gerek yasa gerek tüzük gerekse uygulamalarda iş sağlığı ve güvenliği alanında, daha dikkate alacağımız çok şey var" dedi.

Saner, 2008 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın çıkmasına rağmen yasada işçilerin hangi ortamda kaç derece sıcaklıkta çalışılabileceğinden hiç bahsedilmemiş olmasının da çok manidar oldu söyledi.

Bu tip yasalar yapılırken, KKTC’ye uygunluğuna bakılmadan başka ülkelerden uyarlanmaya çalışıldığına dikkat çeken Saner, 28 Eylül’de Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne bağlı dört oda başkanını, 1998 yılında beri yenilenmeyen "İnşaatlarda İş Sağlığı Güvenliği Tüzüğü" başta olmak üzere 4 ayrı tüzüğün güncellenmesi için Bakanlık’ ta toplantıya çağırdığını anımsattı.

İlgili tüzüğün, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında olması gerekirken 1998 yılından beri İş Yasası altında olduğuna işaret eden Saner, tüzüğün biz yaptık oldu mantığıyla değil, ilgili meslek odalarından görüş alınarak 31 Temmuz tarihinde Bakanlıkta düzenlenecek toplantıyla son şekline kavuşacağını ve yasalaşacağını ifade etti.

Afrika’da Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 44. Dönem Dışişleri Bakanları Toplantısı’nı da değerlendiren Saner, KKTC’ye uygulanan izolasyonların kaldırılması için temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Gözlemci üye sıfatıyla toplantıya katıldığını ve özellikle genel sekreterle yaptığı ikili görüşmelerde KKTC’ye destek olunması için talepte bulunduğunu belirten Saner, temasların çok olumlu geçtiğini kaydetti.

Saner, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin üst düzeyde katılımı ile KKTC’de bir konferansın düzenleneceğini ve Genel Sekreter’e de konferansa katılması için davette bulunduklarını açıkladı.