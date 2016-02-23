Saner: “Alt Yapı Maliyeti Yaklaşık Bir Milyar”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner, “Hedefimiz Anavatan Türkiye’den gelen suyun kesintisiz, en verimli, en iyi alt yapı ve en uygun fiyatla vatandaşın kullanımına sunulması olmalıdır” dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, dün bir televizyon programına konuk olan Saner, su projesine ilişkin alt yapı ihtiyaçlarının maliyetinin yaklaşık bir milyar TL civarında olacağını da ifade etti.

Saner, şunları söyledi:

“Anavatan Türkiye’nin 1.6 milyar TL harcayarak ülkemize getirdiği suyun, anlamsız tartışmalarla gereksiz zaman kayıplarına yol açtığı hepimizin malumudur. 12 sayfalık bir anlaşma metni üzerinde somut verilerden yoksun tartışmaların amacını aştığını gözlemlemek üzüntü vericidir. Özellikle AB ülkelerinde çok iyi bilinen yap-işlet-devret modeli ile gerçekleşecek olan bu proje, yüzlerce sayfalık ihale şartnameleri ile detaylandırılacağı gözden kaçırılmaya çalışılıyor. Birisi içme ve kullanma suyu, yağmur suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi, diğeri de tarım amaçlı olarak yapılacak iki ayrı şartname iki devlet yetkililerince hazırlanacaktır. 30 milyon metreküp içme, 45 milyon metreküpü tarımda kullanılacak suyun fiyatlandırılması ise devletimizin içinde olacağı bir kurulca saptanacaktır. Tarım amaçlı kullanılacak suyun fiyatının ülkemizin genç nüfusunu teşvik etmeye yönelik tedbirlerle belirlenmesi esas hedef olacaktır. Yer altı kaynaklarının değerlendirilerek su tüketiminin disiplin altına alınması kaçınılmazdır.”

“SUYUN İDARESİ KKTC’DE OLACAK”

Anlaşma metni uyarınca suyun idaresinin KKTC’de olacağını, ihale süresi ve sonrasında projenin devlete kalacağını ifade eden Saner, enerji ve bakım giderleri dışında harcama yapılmayacağından su fiyatının o süre sonunda aşağıya düşeceğini söyledi.

“Bundan sonraki parselizasyonlarda altyapılara katkının ihaleyi alan şirkete ait olacağının” da gözden kaçırılmaması gerektiğini ifade eden Saner, bunun da maliyetlere olumlu yansıyacağını kaydetti.

“ALT YAPI MALİYETİ BİR MİLYAR”

Saner, şunları ifade etti:

“Su kuyularının, hatta tüm yer altı sularının özel şirkete devredileceğine ilişkin iddialar ise gerçek dışıdır. Suyun ulaştırılamadığı tarım bölgelerindeki yer altı suları kullanıcılara aittir ve yeni izinlerin verilmesine olanak tanınmaktadır. Unutulmamalıdır ki bu projenin amacı ülkemizin su ihtiyacının giderilmesi yanı sıra su rezervlerini de zenginleştirmektir. Su projesine ilişkin geriye kalan alt yapı ihtiyaçlarının maliyeti yaklaşık 1 milyar TL civarında olacaktır. Halen ülkemizin altı büyük belediyesinin bu yılki bütçesi 332 milyon TL’dir. Bu yatırımın sadece yıllık faizi 6 belediyenin bütçesinin yüzde 35’idir. Projenin ihalesi ile ilgili şartnamenin hazırlanması ve sonuçlandırılması için en az 6-7 aylık süreye ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak mevcut hali ile su TC-KKTC ilgili su birimlerinin kontrolünde hizmete verilecektir. Özellikle ülkemiz için hayati öneme haiz böylesi bir projenin, afaki bilgi ve yorumlarla geciktirilmesi, halkımızın öfkesine sebep olan eylemlerle haksız yere eleştirilmesi haksızlıktır ve asla kabul edilemez.”