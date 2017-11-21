Sandviçci Hamis dayıyı kaybettik!

Hemen hemen herkesin mutlaka sandvicini alıp yediği ve Girne Kapısı'ndaki parkın kenarında tekerlekli sandviç arabasında sandviç satarak geçimini sağlayan Lefkoşa'nın simgesi haline gelmiş Sandviçci Hamis dayı tedavi görmekte olduğu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

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