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21 Kasım 2017 Salı 05:03

Sandviçci Hamis dayıyı kaybettik!

Sandviçci Hamis dayıyı kaybettik!
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 Lefkoşa'nın simgelerinden Sandviçci Hamis dayı yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi'ne kaldırılmıştı.


Hemen hemen herkesin mutlaka sandvicini alıp yediği ve Girne Kapısı'ndaki parkın kenarında tekerlekli sandviç arabasında sandviç satarak geçimini sağlayan Lefkoşa'nın simgesi haline gelmiş Sandviçci Hamis dayı tedavi görmekte olduğu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.


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