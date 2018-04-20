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Sanayiciler Afrika Pazarına İhracat İçin Girişim Yaptı

KIBRIS TÜRK SANAYI ODASI’NDAN BİR HEYET, KENYA VE SUDAN’I ZİYARET ETTİ  

Sanayiciler Afrika Pazarına İhracat İçin Girişim Yaptı

KIBRIS TÜRK SANAYI ODASI’NDAN BİR HEYET, KENYA VE SUDAN’I ZİYARET ETTİ  

20 Nisan 2018 Cuma 09:35
Sanayiciler Afrika Pazarına İhracat İçin Girişim Yaptı

KIBRIS TÜRK SANAYI ODASI’NDAN BİR HEYET, KENYA VE SUDAN’I ZİYARET ETTİ  


Lefkoşa, 20 Nisan 18 (.): Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan bir heyet, KKTC ürünlerinin ihracı için girişimlerde bulunmak üzere geçen hafta Afrika ülkelerinden Kenya ve Sudan’ı ziyaret etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, ziyaretlerdeki görüşmelerde her iki ülkenin Ticaret Odaları ile ilişkilerin geliştirilmesi ve bu ülkelere yeni ziyaretlerin düzenlenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Sanayi Odası’nın her iki ülkeye yönelik ilk kez yaptığı girişimler doğrultusunda, bu yılın üçüncü çeyreğinde Kenya Ulusal Ticaret Odası ve Sudan Ticaret Odaları Birliği’yle işbirliği içerisinde, ihracatçı firmaların da katılımıyla yeni ziyaretlerin düzenlenmesi için planlamalar yapıldığı kaydedildi.

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Odanın girişimleri çerçevesinde Türkiye’nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ve Hartum Büyükelçisi Doç. Dr. İrfan Neziroğlu’na ziyaretler yapılarak, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın önümüzdeki dönemde her iki ülkeye de düzenlemeyi planladığı girişimlere destek ve katkı sağlanması doğrultusunda da anlayış birliği oluşturulduğu belirtildi.

Kenya ve Sudan’a yapılan ziyaretlerde KTSO’yu Oda Yönetim Kurulu Üyesi, Afrika ve İslam Ülkeleri ile İlişkiler Komite Başkanı Taner Yolcu ve Oda Dış Ekonomik İlişkiler Sorumlusu Çağlar Türk temsil etti.

(HUR/GÜL) FOTOĞRAFLI

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