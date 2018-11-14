banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93287
ALTIN
211.592
DOLAR
5.4670
STERLİN
7.1252
EURO
6.1856
Yağmurlu hava geliyor
YAĞMURLU HAVA GELİYOR
Sanık Keloğlu hapse gönderildi, sanık Gönen ise denetimliden yararlandı…
1'i TUTUKLU, 1'İ SERBEST
UBP'de Genel Sekreter Hasan Taçoy
UBP'de Genel Sekreter Hasan Taçoy
UBP Parti Meclisi Genel Sekreteri Seçiyor
UBP Parti Meclisi Genel Sekreteri...
banner282

Sanayi Odası: “teknopark Yasasının Tek Başına Ar-ge Eko-sistemi Yaratamayacağı Ve Bir Bütünün Önemli Bir Parçası Olduğu Unutulmamalı”

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Sanayi Odası, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın KKTC’de araştırma-geliştirme kültürünün, sanayi-üniversite işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi, katma değeri yüksek ve üst teknoloji ürünlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma yaratmak açısından büyük bir önemi bulunduğunu kaydetti.

Sanayi Odası: “teknopark Yasasının Tek Başına Ar-ge Eko-sistemi Yaratamayacağı Ve Bir Bütünün Önemli Bir Parçası Olduğu Unutulmamalı”

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Sanayi Odası, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın KKTC’de araştırma-geliştirme kültürünün, sanayi-üniversite işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi, katma değeri yüksek ve üst teknoloji ürünlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma yaratmak açısından büyük bir önemi bulunduğunu kaydetti.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:44
Sanayi Odası: “teknopark Yasasının Tek Başına Ar-ge Eko-sistemi Yaratamayacağı Ve Bir Bütünün Önemli Bir Parçası Olduğu Unutulmamalı”

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Sanayi Odası, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın KKTC’de araştırma-geliştirme kültürünün, sanayi-üniversite işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi, katma değeri yüksek ve üst teknoloji ürünlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma yaratmak açısından büyük bir önemi bulunduğunu kaydetti.
Sanayi Odası, “ Ancak bu yasanın tek başına ülkemizde AR-GE eko-sistemi yaratamayacağı ve bir bütünün önemli bir parçası olduğu unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.
Sanayi Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, yasayla birlikte dikkate alınması gereken hususlar şöyle sıralandı:
“1.AR-GE ile İlgili Diğer Mevzuatın Hazırlanması: Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Yasa Tasarısının en kısa sürede Cumhuriyet Meclisinde görüşülerek, yasalaşması.
2. Destek Eko-Sistemi İçin Mevzuatın Hazırlanması: Gelir ve Kurumlar Vergisi Yasa Tasarılarında değişiklik yapılarak, teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesi.
3. Mevzuat ve Teşviklerde Türkiye’nin Baz Alınması: Teknopark, AR-GE ve vergisel mevzuatlarda Türkiye Cumhuriyeti’nin mevzuatı dikkate alınmalı, TC’nin altında kalacak her hangi bir mevzuatın, ülkemize teknoloji transferi sağlayacak yatırımların çekilememesine ve ülkemizdeki girişimcilerin ise başka ülkelere gitmesine neden olacağı unutulmamalıdır.
4. TÜBİTAK Desteklerinin KKTC’de Açılması: Başta sanayi sektörü olmak üzere TÜBİTAK’ın AR-GE ve teknolojik gelişime yönelik desteklerinin, KOBİGEM örneği dikkate alınarak ülkemizde de girişimcilerin istifa etmesinin sağlanması”.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın Cumhuriyet Meclisi’nde tüm siyasi partilerin desteğiyle kabul edilmesinin KKTC’de AR-GE ve teknoloji konusunda partiler üstü bir anlayışın olduğunu gösterdiği ifade edilen açıklamada, “Önümüzde süreç içerisinde ilgili sivil toplum örgütlerinin de görüşlerini daha fazla dikkate alınmasıyla birlikte Kıbrıs Türkünün araştırma-geliştirme, teknoloji transferi ve teknolojik ürün üretimi konusunda yapısal bir reform yapılmış olacaktır” denildi.
Sanayi Odası, yasanın oluşmasında emeği bulunan eski ve mevcut tüm bürokratlara, uzmanlara, bakanlık personeli, sivil toplum örgütü ve üniversite temsilcilerine, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’ye, Başbakan Tufan Erhürman’a, Ekonomi Komitesi Başkanı Fikri Toros ve tüm komite üyelerine ve milletvekillerine teşekkür etti ve AR-GE ekosisteminin KKTC’de oluşması için gerekli olduğunu ifade ettikleri diğer hususlar konusunda desteklerini talep etti.
(ÖZ/ŞEB)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kktc’nin 35. Kuruluş Yıldönümü…kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş Düzenlenen Törenle Anıldı
Kktc’nin 35. Kuruluş Yıldönümü…kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş Düzenlenen Törenle Anıldı
Türk Birliği Dayanışma Derneği: “KKTC sonsuza kadar yaşatılacak”
Türk Birliği Dayanışma Derneği: “KKTC sonsuza kadar yaşatılacak”
Karbon Salımını Azaltmak Amacıyla Trodos Dağında 2500 Fidan Dikildi
Karbon Salımını Azaltmak Amacıyla Trodos Dağında 2500 Fidan Dikildi
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Ktto Heyeti Türkiye-kktc Ticaret Odası Forumu İlk Toplantısı İçin Ankara’ya Gidiyor
Ktto Heyeti Türkiye-kktc Ticaret Odası Forumu İlk Toplantısı İçin Ankara’ya Gidiyor
Savaşan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı
Savaşan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı
Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı kendi kendini yönetme, sosyal ve ekonomik kalkınmasını gerçekleştirme iradesine ve kudretine sahiptir”
Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı kendi kendini yönetme, sosyal ve ekonomik kalkınmasını gerçekleştirme iradesine ve kudretine sahiptir”
Kolon Kanserine Çare Olacak Bileşiğe Avrupa Patenti
Kolon Kanserine Çare Olacak Bileşiğe Avrupa Patenti
Yağmurlu hava geliyor
Yağmurlu hava geliyor
Atca Kktc’nin 35. Kuruluş Yıldönümü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı
Atca Kktc’nin 35. Kuruluş Yıldönümü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim