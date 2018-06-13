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Sanayi Odası: “sanayi Bölgelerinin Ülkemize Yakışır Bölgeler Olması İçin Elimizi Taşın Altına Koymaya Hazırız”

Lefkoşa, 13 Haziran 18 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO),“başta Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi(OSB) olmak üzere, ülkedeki birçok sanayi bölgesinde kamu yolları ve kaldırımlarda ciddi kirlilik bulunduğunu” belirterek, yetkilileri göreve çağırdı.

Sanayi Odası: “sanayi Bölgelerinin Ülkemize Yakışır Bölgeler Olması İçin Elimizi Taşın Altına Koymaya Hazırız”

Lefkoşa, 13 Haziran 18 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO),“başta Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi(OSB) olmak üzere, ülkedeki birçok sanayi bölgesinde kamu yolları ve kaldırımlarda ciddi kirlilik bulunduğunu” belirterek, yetkilileri göreve çağırdı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 12:52
Sanayi Odası: “sanayi Bölgelerinin Ülkemize Yakışır Bölgeler Olması İçin Elimizi Taşın Altına Koymaya Hazırız”

Lefkoşa, 13 Haziran 18 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO),“başta Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi(OSB) olmak üzere, ülkedeki birçok sanayi bölgesinde kamu yolları ve kaldırımlarda ciddi kirlilik bulunduğunu” belirterek, yetkilileri göreve çağırdı.
KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, çöp, hurda, hurda araç ve benzeri kirlilik yaratan unsurların bulunduğu bu bölgelerde, yıllar içerisinde kiracıların yaratmış oldukları kirlilik ve düzensizliğe karşı ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde yetkili makamların görevlerini yerine getirmemesi veya getirememesi nedeniyle OSB’lerdeki durumun her geçen gün daha da kötü bir hale geldiği ifade edildi.
Açıklamada, bu kapsamda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın OSB yasasında değişikliğe giderek, her geçen gün daha da kötüleşen bu durumun düzeltilmesi ve yetki sorununu çözmek için irade göstermesinin önemli bir adım olduğu belirtildi.
“Kıbrıs Türk toplumuna yakışmayan bu bölgelerin düzeltilmesi ve kamu kudretinin bu bölgelerde hissedilmesi” konusunda tüm siyasi partilere görev düştüğü bildirilen açıklamada, bu kapsamda OSB değişiklik yasasının Cumhuriyet Meclisi’nden oybirliğiyle ivedilik almasının anlamlı ve önemli olduğu vurgulandı.
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Açıklamada, söz konusu yasa değişikliğinin, OSB’lerde arsa tahsisi ve benzeri hususları siyasi etkilerden arındıracak ve yönetiminin etkin bir şekilde yapılmasını sağlayacak yeni bir OSB yasası yapılıncaya kadar acilen hayata geçirilmesi de istenildi.
“OSB’lerde mevcut durum kabul edilemez, sürdürülemez ve acil müdahale gerektirmektedir.” ifadelerine yer verilen Sanayi Odası açıklamasında, yıllardır çözülemeyen ve kangrenleşen sorunların çözülmesi ve kamu kudretinin hissedilmesinin gerekli olduğu, Oda’nın OSB’lerin ülkeye yakışır bölgeler olması için elini taşın altına koymaya hazır olduğu kaydedildi.
(RU/ÖK) FOTOĞRAFLI

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