Sanayi Odası’ndan Ubp Genel Başkanı Tatar’a Ziyaret

AVUNDUK: “SANAYİCİLERİN KORUNMASI VE DESTEKLENMESİ İÇİN TALEPLERİMİZ VE BEKLENTİLERİMİZ VAR”

TATAR: “HEDEF KKTC’DE FERT BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ ARTIRMAK. BUNUN İÇİN ÜRETİMİN ARTMASI GEREK. ODAK NOKTA SANAYİCİLERDİR…”



Lefkoşa, 12 Kasım 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, esas hedefin KKTC’de fert başına düşen milli geliri artırmak olduğunu kaydederek, “Bunun için üretimin artması gerek. Sanayi sektörü desteklenmeli. Odak nokta sanayicilerdir” dedi.

KKTC’nin krizlere rağmen dimdik ayakta durduğunu söyleyen Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin en yetkili ağızları ‘Hedefimiz, inancımız Kıbrıs’ta fert başına düşen milli geliri en az iki katına çıkarmaktır’ diyor. Bizim arkamızda böyle bir güç ve destek var” şeklinde konuştu.

Tatar, bugün Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Sanayi Odası yönetimi Tatar’a yeni görevinde başarı diledi ve görüşlerini iletti.

AVUNDUK

Görüşmede ilk sözü Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk aldı. Avunduk, ülkede güçlü iktidar kadar güçlü muhalefete de ihtiyaç olduğunu kaydederek, UBP’nin ana muhalefet görevini en iyi şekilde yerine getireceğine inanç belirtti.

KKTC’nin gelişmesi, reel sektörün ayağa kalması, halkın refahının sağlanması için öncellikle üretim sektörünün güçlenmesi gerektiğini söyleyen Avunduk, “Ambargolar altında bir ülkede yaşıyoruz. Büyük ülkelerin firmalarıyla rekabet etmek zorunda kalıyoruz. Ülkedeki üreticilerin, sanayicilerin korunması ve desteklenmesi yönünde gerek iktidardan gerekse muhalefetten taleplerimiz ve beklentilerimiz var” şeklinde konuştu.

Canan Avunduk, rekabetçi ortam için tedbirler alınırken Kıbrıs Türk sanayicisi ile birlikte hareket edilmesi beklentilerini de dile getirdi.

TATAR: “ÜRETİM ARTMALI”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP’nin ana muhalefet görevini en iyi şekilde sürdüreceğini kaydederek, partinin kadrolarının ekonominin gelişmesi için komitelerde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

KKTC ekonomisini bir sonraki noktaya özel sektörün, özel teşebbüslerin, sanayi bölgelerinin ve üretim taşıyacağını kaydeden Tatar, “Esas hedef fert başına düşen milli geliri artırmaktır. Bunun için üretimin artması gerek. Sanayi sektörü desteklenmeli. Odak nokta sanayicilerdir” dedi.

KKTC’nin krizlere rağmen dimdik ayakta durduğunu da söyleyen Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin en yetkili ağızları ‘Bizim hedefimiz, inancımız Kıbrıs’ta fert başına düşen milli geliri en az iki katına çıkarmaktır’ diyor. Bizim arkamızda böyle bir güç ve destek var” dedi.

Ülkede ithalata dayalı bir yapı olduğunu ancak sanayicilerin ve sanayi bölgelerinin bunu zorladığını ifade eden Ersin Tatar, “Gerçek ve ciddi yatırım ve katma değeri yüksek ürünlerle artık ithalatın yerine kendi ürettiğimiz mallar ikame edilebiliyor. Bunu görüyorum. İkame meselesi çok önemli” şeklinde konuştu.

Sanayi sektörünü “istihdam kapısı” olarak da nitelendiren Tatar, sanayi bölgelerinde yeni istihdamlar olduğunu, bunu görmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Tatar, bu sektöre verilen teşviklerin de gözden geçirilmesi, hak edene daha fazla verilmesi gerektiğini vurguladı.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Rahme Çiftçioğlu - Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

